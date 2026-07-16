IMF, Birleşik Krallık'ta bu yıl yüzde 1 büyüme öngördü

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IMF İcra Direktörleri Kurulu, Birleşik Krallık ile 2026 yılı 4. Madde konsültasyonunu tamamladı.

Fondan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ekonomisinin direncini koruduğu, ancak Orta Doğu'daki savaşın yakın vadeli büyüme beklentilerini zayıflattığı belirtildi.

Birleşik Krallık'ta büyümenin 2026'da yüzde 1'e yavaşlamasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ardından enerji şokunun etkisi geçtikçe kademeli olarak toparlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Birleşik Krallık ekonomisinin 2027'de yüzde 1,3, 2028'de yüzde 1,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret edilen açıklamada, temel riskin, enerji arzındaki aksamaların devam etmesi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık'ta enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 3,5 ve 2027 ile 2028 sonunda yüzde 2 olacağının öngörüldüğü, işsizlik oranının da bu yıl yüzde 5,6, gelecek yıl yüzde 5,3 ve 2028'de yüzde 4,8 olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Yetkililerin maliye stratejisinin uygunluğunu koruduğu ifade edilen açıklamada, açıkların azaltılması ile büyüme dostu harcamalar arasında iyi bir denge kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, para politikasının yüksek enerji fiyatlarının ikinci tur etkilerini kontrol altına almak için yeterince kısıtlayıcı kalması gerektiğinin altı çizilerek, artan belirsizlik göz önüne alındığında kararların verilere bağlı olmasının önemi vurgulandı.

Yetkililerin yapısal reform gündeminin doğru alanları kapsadığı belirtilen açıklamada, bu alanda başarının önceliklendirmeye, sıralamaya ve sistematik izleme ile şeffaf ilerleme raporlamasıyla desteklenen sürdürülebilir bir uygulamaya bağlı olacağı ifade edildi.

Bu arada, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, Birleşik Krallık ekonomisinin 2025’te yüzde 1,3 büyüdüğünü açıklamıştı.