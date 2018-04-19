IMF: Küresel borç tarihi zirvede

19 Nisan 2018

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel borcun daha önce hiç görülmemiş seviyelere ulaştığına işaret ederek, hükümetlerin işler hala iyi giderken borçluluklarını azaltmak için harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.

IMF, dün yayınladığı Mali Gözetim raporunda, global olarak toplam borç seviyesinin 2016'da 164 trilyon dolar ile global GSYH'nın yüzde 225'ine ulaştığına işaret etti.

Global borcun, finansal krizin hemen ardından 2009 yılında görülen tarihi zirvenin yüzde 12 üzerine çıktığını ve borçluluk açısından gelişmiş ekonomilerin daha kötü göründüklerini belirten IMF, gelişmiş ülkelerde borç/GSYH ortalamasının yüzde 105 seviyesinde olduğunu vurguladı.

IMF Mali İşler Departmanı Direktörü Vitor Gaspar da, orta gelirli ekonomilerde borç/GSYH oranının yüzde 50 civarında olduğunu, düşük gelirli ülkelerde ise bu oranın yüzde 40'ın üzerine çıktığını belirtti. Gaspar, IMF'in kamu borcu/GSYH oranının artacağını tahmin ettiği tek ülkenin ABD olduğunu da ifade ederek 2017'de yüzde 108 olan oranın 2023'te yüzde 117'ye yükselmesini beklediklerini bildirdi.

IMF'den merkez bankalarına tavsiye