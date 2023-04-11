IMF’den faiz tahmini: Pandemi öncesi seviyelere düşecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) son Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda "Enflasyon yeniden kontrol altına alındığında, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarını büyük olasılıkla para politikalarını gevşetecekler ve reel faiz oranlarını pandemi öncesi seviyelere geri getirecekler" dedi.

IMF, doğal ya da nötr faiz oranı olarak tanımlanan, ekonomiyi ne büyüten ne de küçülten enflasyona göre düzeltilmiş kısa vadeli oranın ABD’de önümüzdeki on yıllarda rahatça yüzde 1’in altında seyredeceğini tahmin etti.

Dünya Ekonomik Görünümü raporunun parçası olarak yayınlanan analizde, faizlerde "nötr" seviyenin gelişmiş ekonomilerde düşük kalmaya devam edeceğini veya gelişmekte olan ekonomilerde daha da düşeceği sonucuna varıldı.