IMF’nin ‘ücret artışı’ önerisinin ardından Türk-İş ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre temmuz ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 37 TL artarak 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.



Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,19 arttı.

Temel gıda malzemelerinden bazıları şöyle sıralandı:

Yılın ilk 8 ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında görülen fiyat artış oranı şu şekilde oldu; Yeşil Mercimek %20.59, Kırmızı Mercimek %24.03, Kuru Fasulye %12.06, Nohut %20.54, Pirinç %16.74, Peynir %26.53, Yoğurt %24.98, Dana Eti %27.42, Kuzu Eti %36.99, Tereyağı %21.52, Baharat %26.30, Siyah Zeytin %24.14, Bal %23.35, Pekmez %24.01.