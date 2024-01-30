ING Türkiye, TESK işbirliğiyle esnaflara destek oluyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini yapabileceği ING KOBİ Dijital ürünleri ile TESK'e kayıtlı şahıs işletmesi sahibi KOBİ’ler, 5 bin liraya varan bonus fırsatından faydalanabiliyor.

KOBİ'ler, ING Bonus Business Card ile 10 bin lira harcama koşuluna 1000 lira bonus fırsatından, POS Ekstra, KOBİ Nakit POS veya KOBİ Hızlı POS ürünlerinden birine sahip olup bir adet işlem gerçekleştirdiklerinde 1000 lira bonustan ve ilk kez KOBİ e-Turuncu Hesap açıp en az 1 adet otomatik fatura talimatı vererek, 1000 lira bonus fırsatından yararlanabiliyor. Üç ürüne de sahip olan işletmeler ise ek 2 bin lira bonus kazanıyor. ING KOBİ Dijital ile şahıs işletmeleri EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz yapabiliyor.

İşletmeler, KOBİ Nakit POS ürünü ile iş yerlerinde yazarkasa POS cihazlarında, hiçbir ücret ödemeden tüm yurt içi banka kartı ödemelerinde ertesi gün yüzde 1,49 üye iş yeri ücreti fırsatından yararlanabiliyor. Yazarkasa POS cihazları için aylık POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti ödemiyor. Aynı zamanda, vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkanı sağlayan KOBİ e-Turuncu Hesap'ı ilk kez açanlar, yüzde 45 "Hoş Geldin Faizi" kazanabiliyor.

ING müşterisi olmayan TESK'e kayıtlı esnaf ve sanatkârlar, ING Mobil üzerinden ING’li olabiliyor. Şahıs işletmeleri, ING Mobil'i cihazlarına indirdikten sonra başvuru için bilgilerini girebiliyor, ardından kimliklerini doğrulatıp görüntülü görüşme adımına geçerek, bulundukları yerden ING müşterisi olabiliyor.

"KOBİ’lerimiz işlerini büyütürken onların yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, KOBİ'lerin ekonominin önemli bir gücünü oluşturduğunu belirterek,"ING olarak ihtiyaç duydukları her anda KOBİ‘lerin yanında olmayı ve dijital bankacılık çözümlerimiz ile onlara iş yerlerinin başından ayrılmadan bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceği hizmetleri sunmayı önceliklendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gökgöz, ING KOBİ Dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştirerek, müşterilerinin ticari hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için çalıştıklarını, "Cebimdeki Danışman KOBİ hizmetleri" ile işletmelere görüntülü, yüz yüze ve kolay bankacılık deneyimi sunduklarını aktardı.

KOBİ Nakit POS ürünleri ile işletmeler, yazarkasa POS cihazlarında ayda 50 bin lira nakit kart cirosu yapan işletmelerde piyasa oranlarına göre yılda yaklaşık 15 bin lira tasarruf imkanı sağlandığı kaydeden Gökgöz, KOBİ'lerin işlerini büyütürken onların yol arkadaşı olmayı önemsediklerini ve bu vizyon çerçevesinde TESK ile imzaladıkları protokolü oldukça değerli bulduğunu ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise TESK'in Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkârlara verilecek her değer bizim için önemli. TESK olarak esnaf ve sanatkârlarımıza fayda ile birlikte ek avantajlar sağlayan işbirliklerinin her zaman destekçisiyiz. Esnaf ve sanatkârları desteklemek ekonomiye önemli bir katma değer sağlayacaktır. Bu kapsamda, ING Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz ve esnaflarımıza özel avantajlar sunan bu işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek paketinin esnafımızın işlerini büyütmesine katkı sağlamasını umuyor, işbirliğimizin esnafımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. ING Türkiye yöneticilerine ve çalışanlarına destekleri için teşekkür ediyoruz."