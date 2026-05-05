İngilizler şokta! Bir bardak biranın fiyatı 10 sterlini aştı

İngiltere’de yaşam maliyeti krizi, eğlence sektörünü de sert vurdu. Özellikle Londra’daki üst segment barlarda bir bardak bira fiyatı ilk kez 10 sterlin seviyesini aşarak dikkat çekti. Artan vergiler, enerji giderleri ve işçilik maliyetleri, fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.

Londra’da fiyatlar uçtu

Mayfair bölgesindeki bazı barlarda bira fiyatları 11 sterline kadar çıkmış durumda. Üstelik sadece alkollü içecekler değil, su ve meyve suyu gibi ürünlerde de yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

Otellerde daha da pahalı

Lüks otel barlarında fiyatlar daha da yukarıda seyrediyor. Bazı mekanlarda standart bira fiyatı 10 sterlin seviyesinde sabitlenirken, alkolsüz seçenekler bile bu seviyeye yakın fiyatlardan satılıyor.

Sırada publar var

Uzmanlar, mevcut maliyet baskısının devam etmesi halinde geleneksel publarda da fiyatların hızla artabileceğini belirtiyor. Kısa vadede bira fiyatlarının 8-9 sterlin bandına çıkması bekleniyor.

Sektör temsilcilerine göre artan asgari ücret, işletme vergileri ve enerji maliyetleri fiyatları yukarı çeken en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Dinamik fiyatlama tartışma yarattı

Bazı işletmelerin saat bazlı fiyat artırımı uygulaması da tepki çekti. Özellikle gece saatlerinde fiyatların yükseltilmesi, tüketiciler arasında rahatsızlık oluşturdu.

Pub sektörü zor durumda

2025’in son çeyreğinde 181 pub iflas etti. Bu durum, sektörün karşı karşıya olduğu ekonomik baskının boyutunu gözler önüne seriyor.

Ortadoğu’daki gelişmelerin tedarik zincirini etkilemesi, bira üretiminde kullanılan karbondioksit arzını da tehdit ediyor. Bu durum, fiyatların daha da artabileceği endişesini güçlendiriyor.