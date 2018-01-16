İngiltere'de enflasyon 6 ay sonra ilk kez düştü

16 Ocak 2018

İngiltere'de enflasyon, aralık ayında, haziran 2016'dan bu yana görülen en yüksek seviyeden düşüşe geçti. Kasım ayında yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,1'e çıkan tüketici fiyat enflasyonu, aralık ayında yüzde 3,0'a geriledi.

Ekonomistler de enflasyonun aralık ayında yüzde 3,0 olmasını bekliyorlardı.Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

Çekirdek enflasyon ise Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 arttı. Beklenti yüzde 2,6 artış olacağını yönündeydi.



