İngiltere'de konut fiyatları yüzde 2,2 arttı

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İngiltere konut fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi. Nationwide verilerine göre yıllık artış mayıstaki yüzde 1,7 seviyesinden hızlandı ancak aylık fiyat hareketi mevsimsellikten arındırılmış verilerle yatay kaldı.

Nationwide Konut Fiyat Endeksi haziranda 550,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeks mayısta 550,9 düzeyindeydi. Mevsimsellikten arındırılmış aylık değişim haziranda yüzde eksi 0,0 olarak hesaplandı. Mayıs ayında aylık düşüş yüzde 0,6 olmuştu.

Mevsimsellikten arındırılmamış ortalama konut fiyatı haziranda 277 bin 484 sterline geriledi. Ortalama fiyat mayısta 278 bin 24 sterlin seviyesinde bulunuyordu. Veriler, yıllık fiyat artışındaki toparlanmaya rağmen aylık bazda zayıf seyrin sürdüğünü gösterdi.

Konut piyasasında aylık ivme sınırlı kaldı

İngiltere konut fiyatları yıllık tarafta hızlanırken, aylık eğilim konut talebindeki kırılganlığı korudu. Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, piyasanın son aylarda bir miktar yumuşadığını belirtti.

Gardner, Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin enerji fiyatlarını ve piyasa faizlerini yukarı çektiğini vurguladı. Tüketici güvenindeki zayıflama ve konut piyasası algısındaki bozulma, alıcı davranışını sınırlayan başlıklar arasında yer aldı.

Mortgage onayları mayısta belirgin şekilde geriledi. Kredi onaylarındaki düşüş, İngiltere konut fiyatları açısından talep tarafındaki baskının devam ettiğine işaret etti.

Enerji maliyetleri ve piyasa faizleri, konut alım gücünü doğrudan etkiliyor. Hane halkı, faizlerin yükseldiği dönemlerde daha yüksek aylık mortgage ödemeleriyle karşılaşıyor. Gelir artışı aynı hızda ilerlemediğinde konut talebi daha temkinli bir yapıya geçiyor.