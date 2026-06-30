TÜİK açıkladı: Dış ticarette mayıs tablosu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, mayısta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,8 düşüşle 28 milyar 71 milyon dolar oldu.

Böylece dış ticaret açığı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 15,6 gerileyerek 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2025 Mayıs ayında yüzde 78,9 iken, 2026 Mayıs ayında yüzde 80,0'a yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde açık arttı

Genel ticaret sistemine göre, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artarak 111 milyar 118 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 1,1 artışla 153 milyar 834 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 3,6 artarak 41 milyar 242 milyon dolardan 42 milyar 716 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2025'in ocak-mayıs dönemindeki yüzde 72,9 seviyesinden yüzde 72,2'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 525 milyon dolar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 11,5 azalarak 23 milyar 169 milyon dolardan 20 milyar 500 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,2 düşüşle 25 milyar 86 milyon dolardan 21 milyar 25 milyon dolara indi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı mayısta 525 milyon dolar olarak hesaplandı. Dış ticaret hacmi yüzde 13,9 azalışla 41 milyar 525 milyon dolar olurken, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,5 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,5

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,5 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde ise imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 93,8 oldu. Aynı dönemde tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,8, madencilik ve taşocakçılığının payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

İthalatta ara mallarının payı öne çıktı

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, mayıs ayında ithalatta ara mallarının payı yüzde 72,7 oldu. Sermaye mallarının payı yüzde 13,4, tüketim mallarının payı ise yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ithalatta ara mallarının payı yüzde 71,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,9, tüketim mallarının payı ise yüzde 14,1 oldu.

İhracatta ilk sırada Almanya yer aldı

Mayıs ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 714 milyon dolar olarak kaydedildi.

Almanya'yı1 milyar 520 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 380 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 144 milyon dolar ile İtalya ve 922 milyon dolar ile İspanya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu dönemde Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 276 milyon dolar oldu. Almanya'yı 6 milyar 945 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 776 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 891 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 640 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 30,2 olarak kaydedildi.

Mayısta ithalatta lider Rusya oldu

İthalatta mayıs ayında ilk sırada Rusya Federasyonu yer aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 3 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Rusya'yı 3 milyar 431 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 40 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 208 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 57 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,9'unu oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde ise ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 21 milyar 35 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 17 milyar 270 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 11 milyar 20 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 739 milyon dolar ile ABD ve 6 milyar 261 milyon dolar ile İsviçre takip etti. İlk 5 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 41,2 olarak gerçekleşti.

Arındırılmış verilere göre aylık düşüş görüldü

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, 2026 Mayıs ayında ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8, ithalat ise yüzde 1,9 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise mayısta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ithalat yüzde 4,3 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,1 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması kapsamında yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak kaydedildi. Ocak-mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,4 oldu.

İthalatta ise mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 11,8 oldu. Ocak-mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,0, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 11,9 olarak hesaplandı.

Özel ticaret sisteminde ihracat 20,6 milyar dolar

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Mayıs ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 20 milyar 634 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 10,0 düşüşle 26 milyar 389 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 13,6 azalarak 6 milyar 662 milyon dolardan 5 milyar 756 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mayıs ayında yüzde 77,3 iken, 2026 Mayıs ayında yüzde 78,2'ye yükseldi.

Özel ticaret sistemine göre ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 1,0 artışla 101 milyar 934 milyon dolara, ithalat ise yüzde 2,1 artışla 145 milyar 583 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 4,7 artarak 41 milyar 689 milyon dolardan 43 milyar 649 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2025'in ocak-mayıs dönemindeki yüzde 70,8 seviyesinden 2026'nın aynı döneminde yüzde 70,0'a geriledi.