İngiltere imalat endeksi haziran ayında yirmi bir ayın zirvesine ulaştı

S&P Global verilerine göre İngiltere imalat sektörü haziran ayında son 21 ayın en hızlı genişlemesini kaydetti. Endeks ikinci çeyrek biterken küresel daralma endişeleri ortasında ivme kaybı sinyalleri verdi. S&P Global İngiltere İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi mayıs ayındaki dört yıllık zirvesi olan 53.9 seviyesinden haziran ayında 52.5 değerine geriledi. Rakam 50 eşiğinin üzerinde kalarak üst üste sekizinci genişleme ayını teyit etti ve piyasa beklentilerinin üzerinde tutundu.

İngiltere imalat sektörü üretimi peş peşe üçüncü ay büyüme yaşadı ve Eylül 2024 tarihinden beri en yüksek seviyesini gördü. Şirketler üretimi artıran temel etkenleri yeni sipariş alımlarındaki yükselişe ve güçlenen pazar güvenine bağladı. Tüketim ve ara malı sanayileri üretim artışı kaydederken yatırım malları kategorisi yüksek faiz ortamının etkisiyle daralma yaşadı. İşletmeler iç pazarda ve dış taleplerde ılımlı artışlar raporladı.

Yeni siparişler ve ihracat pazarlarında jeopolitik engeller

Yeni siparişler haziran ayında üst üste yedinci ay artış gösterdi ancak genişleme hızı Aralık 2025 döneminden bu yana en zayıf seviyesine indi. İhracat siparişleri altıncı ayında da büyüme bölgesinde kalmayı başardı. Yeni iş bağlantıları ağırlıklı olarak ana kara Çin, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarından geldi. Birçok firma bölgedeki savaş dinamikleri nedeniyle Orta Doğu pazarındaki pazar payı fırsatlarının tıkandığını belirtti.

İngiltere imalat sektörü istihdam eğrisi birbirini izleyen üçüncü ayında da yukarı yönlü hareket etti. Şirketler artan üretimin getirdiği işe alım faydalarının piyasa belirsizliği yüzünden sınırlandığını aktardı. Yükselen girdi maliyetleri işletmeleri personel sayısını azaltmaya veya dondurmaya itti. Girdi fiyatları mart ayından beri en zayıf hızda olsa da haziran ayında tedarik sorunları sebebiyle belirgin bir yükseliş yaşadı.

Tedarik zinciri baskıları ve sektörün gelecek beklentileri

Tedarik zinciri aksamaları, temel malzeme kıtlığı ve süregelen jeopolitik gerilimler sanayi genelinde satın alma maliyetlerini yukarı taşıdı. Fabrika satış fiyatları üst üste yedinci ay artış göstererek enflasyonist baskıların sürdüğünü kanıtladı. Tedarik zincirleri küresel nakliye gecikmeleri, gümrük düzenlemeleri ve liman sorunları nedeniyle baskı altında kaldı. Teslimat süreleri İngiltere imalat sektörü tedarikçilerindeki kapasite eksiklikleri yüzünden uzadı.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson şirketlerin tedarik zinciri kesintilerine karşı stratejik stoklama modelleri uyguladığını ifade etti. İkinci çeyrek sonunda sanayi görünümü zayıf seyrini korudu. İngiltere imalat sektörü katılımcılarının yüzde 48 kadarı gelecek yıl üretimin artacağını öngördü. Ankete katılanların yüzde 44 kısmı durgunluk beklerken yüzde 9 kesimi daralma tahmininde bulundu. S&P Global kurumu söz konusu sektörel veri setini 11 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında topladı.