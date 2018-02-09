İnşaat faaliyetlerinde mevsimsel durgunluk sürüyor

09 Şubat 2018

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2018 Ocak Ayı Raporu açıklandı.

Hazır Beton Endeksi’ni ortaya koyan Rapor’da, Faaliyet Endeksi’nin eşik değerin altında devam etmesi inşaat faaliyetlerindeki yavaşlamaya işaret etti. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentinin eşik değerinin üstünde olması ise sektörün, hazır beton ve inşaat faaliyetlerinin 2018’de yolunda gideceğine olan inancını ortaya koydu.

Hazır Beton Faaliyet Endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8’lik artış ile en fazla artış gösteren endeks oldu. Ankete katılan firmaların yüzde 14’ü ocak ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 60 oldu. Geçtiğimiz yıl ocak ayında bu oran yüzde 78’di. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 13 iken azaldı diyenlerin oranı da yüzde 50 olarak gerçekleşti.

İkinci en yüksek artış Güven Endeksi'nde

Hazır Beton Güven Endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3’lük artış ile en fazla artış gösteren ikinci endeks oldu. Endeks değerinin eşiğin altında kalması, sektörün güveninin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 20’si yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise yüzde 17 oldu. Ankete katılan firmaların yalnızca yüzde 30’u tedarikçilere vereceği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü açıkladı.

Sektörün beklentisi geriledi

İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin ocak ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 geriledi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 37 iken satışların azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 27 oldu. Geçtiğimiz yıl ocak ayında artış bekleyenlerin oranı yüzde 62 olarak gerçekleşmişti. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.

"Hareketlilik hissedilir seviyeye ulaşacak"

Hazır Beton Endeksi Ocak Ayı Raporu sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin ocak ayında eşik değerin altında devam ettiğini, bu durumun inşaat faaliyetlerindeki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentinin eşik değerinin üstünde olmasının ise hazır beton ve inşaat faaliyetlerinin 2018’de yolunda gideceğine olan sektörün inancını ortaya koyduğunu ifade eden Yavuz Işık, “Güven Endeksi, geçen ay en düşük değerden sonra toparlanmaya başlamış olmakla beraber halen eşik değerin altında görünmektedir. Özellikle Faaliyet Endeksi’ndeki, önceki aya göre gerileme dikkat çekicidir. Endeks 3 aydır düşüş göstermektedir. Ancak beklentimiz, şubat ayından itibaren Faaliyet Endeksi’nin toparlanmaya başlayacağı ve mart ayı ile birlikte hareketliliğin hissedilir seviyeye ulaşacağı yönündedir. Bu yönüyle şubat ayı 2018 açısından kritik görünmektedir. Beklenen hareketliliğin başlamaması durumu, inşaat sektöründe olası bir soruna işaret edebilecektir. Ancak geride bıraktığımız ocak ayı itibari ile mevsimsellik haricinde inşaat faaliyetlerinde bir sorun görünmemektedir.” dedi.