İnşaat malzemeleri sanayinde gerileme devam ediyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks’te eylül ayında erken başlayan gerileme mevsimsellik etkisiyle kasım ayında da sürdü.

Özellikle dış pazarlardaki ve ihracattaki daralma artan bir durgunluğu işaret ederken iç pazar, göreceli olarak hareketliliğini koruyor. Seçim yaklaşırken iç pazara yönelik destek bekleniyor.

İç ve dış talepte daralma

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi kasım ayında sınırlı ölçüde geriledi. Kasım ayında faaliyetlerde sınırlı düşüş yaşanırken güven ve beklentilerdeki zayıflama devam etti. Bu dönemde iç ve özellikle dış talepteki daralma güven ve beklentileri sınırladı.

Bileşik Endeks kasım ayında 0,26 puan gerileyerek 69,52 puanla pandemi sonrası en düşük seviyelerine geriledi. Mevsimsellik ve pazarlardaki koşulların bozulması düşüşte etkili oldu. Küresel yavaşlama ve içerideki riskler yeni bir zayıflama dönemi başlattı.

Yılın son aylarında iç ve dış talepteki daralmalar önümüzdeki aylarda faaliyetlerde de düşüşler olacağını gösteriyor. Ekonomik ve finansal koşulların da Bileşik Endeksi sınırlaması bekleniyor.

Finansman sıkıntıları ile yüksek maliyetler faaliyetleri yavaşlattı

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri kasım ayında çok sınırlı bir düşüş gösterdi. Son üç aydır faaliyetler giderek durağanlaşırken yüksek mevsimin sonunda iç pazarda yavaşlama etkisi faaliyetleri sınırladı. Bu dönemde dış pazarlardaki yavaşlama etkisi de daha fazla hissedildi. Finansman sıkıntıları ile yüksek maliyetler de faaliyetler üzerinde etkili oldu.

Faaliyet Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan düştü. Alt faaliyet gruplarında farklı eğilimler ortaya çıkarken, iç pazarda sınırlı bir artışla birlikte hareketlilik yavaşlayarak sürüyor.

Yurt içi satışlar kasım ayında sınırlı ölçüde artış gösterdi. İhracat ise kasım ayında uzun süre sonra düşüş kaydederken birim fiyatlarda da yine uzun bir süre sonra gerileme oldu. Üretimde ekim ayının ardından kasım ayında artış sınırlı kaldı. Faaliyetler giderek durağanlaşırken iç pazardaki geri dönüş dikkat çekti. Dış talepteki yavaşlama ise daha belirgin hale geldi. Finansman sıkıntıları ile yüksek maliyetler de faaliyetleri yavaşlattı.

İnşaat sektöründe güven sınırlı düşüş gösterdi

Güven Endeksi kasım ayında da gerilemeye devam etti. Özellikle dış pazar faaliyetlerinde yaşanan düşüş güven kaybının nedeni oldu. İçerideki satışlarda yaşanan artış güveni desteklese de yüksek inşaat maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar zayıflamaya sebep oluyor. Seçim yaklaşırken sektöre yönelik destek beklentileri güvendeki düşüşü sınırlıyor.

Güven seviyesi kasım ayında bir önceki aya göre 0,12 puan azalırken kırılgan yapısı ile yeni yılın ikinci yarısında kademeli zayıflama eğilimi gösteriyor. Bu dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi çok sınırlı ölçüde gerileme kaydetti. İnşaat sektöründe güven sınırlı düşüş gösterdi. Yurt içi pazarlarda güven seviyesi sınırlı ölçüde azalırken ihracat pazarlarına olan güven kasım ayında da geriledi.

Güven yılın son aylarında kırılgan ve zayıf kalmaya devam ederken pazarlardaki yavaşlamanın yanı sıra finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, jeopolitik riskler ile yüksek maliyetler gibi birçok etken güveni sınırlıyor.

Alınan iç ve dış siparişlerdeki düşüşler beklentileri olumsuz etkiledi

Kasım ayında Beklenti Endeksi sınırlı şekilde gerileyerek bir önceki aya göre 0,5 puan kaybetti. Böylece Beklenti Endeksi son yedi ay boyunca düştü. İç ve dış pazara ilişkin göstergelerdeki kayıplar da sürdü. Siparişlerdeki düşüşlere bağlı olarak üretim ve istihdam beklentileri de bu dönemde zayıfladı. Ayrıca iç ve dış pazar koşullarındaki zayıflama etkili olurken siparişlerdeki düşüş olumsuz etki etti.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerdeki düşüş ise sınırlı kaldı. Yüksek maliyetler ve enflasyon ile finansmana erişimdeki zorluklar ekonomik beklentileri zayıflattı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler azalmaya devam ederken ihracat siparişleri kasım ayında gerilemeye devam etti. İhracat pazarlarındaki daralma bu dönemde daha belirgin hissediliyor. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de düşüş gösterdi. Üretim beklentileri, iç ve dış talepteki düşüşe bağlı olarak geriledi.

İç ve dış talepteki zayıflama, beklentilerin kasım ayında da gerilemesine neden oldu. İhracat pazarlarına ve iç pazara ilişkin beklentiler faaliyetlerde de daralma olacağını gösteriyor.