İnsan Hakları Vergi Çalıştayı yarın yapılacak
“Türk Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” projesi kapsamında Anayasa Mahkemesi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Avrupa Konseyi iş birliğinde bir vergi çalıştayı düzenlenecek.
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Yarın Ankara Divan Otel’de 29’uncusu gerçekleştirilecek konferansın konuşmacıları arasında yazarımız Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Selçuk Özgenç de yer alacak. Selçuk Özgenç “Geriye Yürümezlik Esasında Anayasa Mahkemesi İçtihadını Yeniden Düşünmek” konulu bir konuşma gerçekleştirecek