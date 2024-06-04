İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı, mayıs ayına ilişkin araştırmasının sonuçlarını paylaştı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,61 arttı. Geçen aya göre yaşam maliyeti yüzde 3,69 yükseldi.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 61 bin 523 lira olarak hesaplandı. Yaşam maliyeti geçen aya göre 2 bin 189 lira artış kaydetti.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın mayıs ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en yüksek fiyat artışlarından birinin yüzde 116,54 artış oranı ile mercimek fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Hijyen ürünlerinde de ciddi yükselişler yaşandı. Araştırmaya göre çamaşır için temizlik ve bakım ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 219,58 olurken, tuvalet kağıdı yüzde 134,44, çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 122,26 artış gösterdi.