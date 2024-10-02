iPhone 16'da büyük hayal kırıklığı

Büyük beklentilerle çıkan yapay zeka donanımlı iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Max serisi beklenen ilgiyi görmedi.

Pahalı modellere talep düştü

CNBC-e'nin haberine göre, Apple'ın ilk hafta sonunda yalnızca 37 milyon iPhone 16 satışı yaptığı ortaya çıktı. iPhone 16 Pro cihazlarına olan talebin iPhone 15’e kıyasla belirgin bir düşüş gösterdiği öğrenildi.

Apple durgunluğu aşmak için yapay zeka destekli iPhone 16'ya güveniyordu. Ancak daha pahalı olan Pro ve Pro Max modellerine talep azaldı, bu durum şirketin ortalama satış fiyatlarını ve toplam gelirlerini de olumsuz etkileyebilir.

Yapay zeka önümüzdeki ay aktif hale gelecek

Öte yandan Apple’ın büyük umutlar bağladığı yapay zeka özelliklerinin, iOS 18.1’in beta sürümüyle önümüzdeki ay aktif hale geleceği açıklandı.

Apple ise henüz resmi satış rakamlarını açıklamadı. Şirketin önümüzdeki ay açıklayacağı kazanç raporlarında yalnızca yedi günlük ön satış ve 10 günlük normal satış verileri olacak.