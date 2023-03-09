İpotek karşılığı kredi verilir mi? Evi ya da arabası olan herkes bankalardan kredi alabilir mi?

İpotekli kredi, ev ya da arabanın bankaya teminat gösterilerek belli oranlarda kredi çekilmesine izin veren bir sistem. Bankaya vereceğiniz maddi güvenceyle kredinizi çekebilir ve esnek ödeme planıyla borcunuzu kapatabilirsiniz. Peki, ipotek karşılığı kredi nasıl çekilir? Evi ve arabası olan herkes bu fırsattan yararlanabilir mi? İşte, detaylar...

İpotek Karşılığı Kredi Nasıl Çekilir?

İpotek karşılığı kredi çekmek için öncelikle bankaya gelir beyanı sunmanız gerekiyor. Eğer çalışmıyorsanız ancak kira geliriniz varsa bunu da belirtmelisiniz. Daha sonra gelir beyanınız, gayrimenkulünüzün tapusu ya da taşıtınızın sahiplik belgesiyle bankaya giderek başvuru yapabilirsiniz. Bankalar yaptıkları incelemeler sonucunda kredi miktarını belirler ve size bir ödeme planı çıkarır. Koşullar sizin için uygunsa gayrimenkulü ya da taşıtı ipotek ettirerek krediyi çekebilir, ihtiyaçlarınız için kullanmaya başlarsınız.

Ev İpoteği ile Kredi Çekmek

İpotekli kredide en yaygın yöntem, gayrimenkul ipoteği yoluyla kredi çekmek. Genelde bankalar gayrimenkul değerinin %50'si kadar ipotekli kredi kullandırsa da bazı bankalarda bu oran daha yüksek olabiliyor. İpotekli kredilerde belirlenen maksimum vade sayısı 60 ay. Krediyi düzenli ödemeniz durumunda kredi notunuz artacağı için daha sonraki dönemlerde ipotekli krediye ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Taşıt İpoteği ile Kredi Çekmek

Sahip olduğunuz taşıtı teminat göstererek de ipotekli krediye başvuru yapabilirsiniz. Tıpkı konut ipoteğinde olduğu gibi taşıt ipotekli kredilerde de aracın değerine bakılır. Aracın değeriyle doğru orantılı olarak bankalar size çekebileceğiniz maksimum kredi miktarını ve vadesini iletir. Araç ipoteği ile kredi çekmek istiyorsanız araç sizin üzerinize kayıtlı olmalı ve haciz işlemine tabi bulunmamalı.

İpotek Karşılığı Kredi Başvuru Şartları Neler?

İpotek karşılığı kredi çekebilmek için sağlamanız gereken bazı koşullar var. Bu koşullar şu şekilde sıralanabilir:

- 18 yaş ve üstü olmak,

- İpotek gösterilecek gayrimenkulün ya da aracın sahibi olmak,

- Düzenli bir gelire sahip olmak,

- Çekilmek istenen kredinin aylık taksit tutarının hane halkı aylık gelirinin %50'sinden az olması.