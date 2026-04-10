İran gerilimi enflasyonu yeniden alevlendirdi: ABD’de fiyat artışı hızlanıyor

ABD’de tüketici fiyatlarının Mart ayında güçlü bir artış kaydetmesi bekleniyor. Ekonomistlere göre Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1 artması öngörülürken, yıllık enflasyonun yüzde 3,4 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Bu oran, Şubat ayında kaydedilen yüzde 2,4’lük seviyeye göre belirgin bir yükselişe işaret ediyor. Aylık bazda bu ölçekte bir artış en son Haziran 2022’de görülmüştü.

Artışın ana nedeni enerji fiyatları

The Washington Post'un haberine göre, enflasyondaki yükselişte en büyük etken olarak enerji fiyatları öne çıkıyor. İran’daki çatışmanın etkisiyle petrol, benzin ve dizel fiyatlarında yaşanan artış, yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayarak gübre ve lojistik maliyetleri üzerinden birçok sektöre yayılıyor.

Ekonomistler, ilan edilen ateşkese rağmen fiyat baskısının kısa vadede hafiflemesini beklemiyor.

“Etki 2026 boyunca sürecek”

RSM Başekonomisti Joe Brusuelas, enerji fiyatlarındaki şokun etkilerinin uzun süre hissedileceğini belirterek, “Ateşkes kalıcı hale gelse bile petrol kaynaklı maliyet artışları 2026 boyunca tüketicilere yansımaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Öncü veriler yükselişi doğruluyor

Özel sektör verileri de enflasyondaki ivmeyi destekliyor. State Street PriceStats endeksine göre Mart ayında fiyatlar aylık yüzde 1,5 arttı. Bu, 2008’den bu yana kaydedilen en yüksek artış olarak öne çıktı. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 4 seviyesine ulaştı.

Fed’in faiz politikası zorlaşabilir

Açıklanacak verinin beklentilere paralel gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini ertelemesi gündeme gelebilir. Güçlü enflasyon verisi, faizlerin yıl boyunca yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir.

Fed yetkilileri, İran’daki gelişmeleri uzun süredir enflasyon açısından yukarı yönlü risk olarak değerlendiriyordu.