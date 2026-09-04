İran kasasındaki döviz ve altın miktarını açıkladı

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Meşhed kentinde düzenlenen bir toplantıda konuşan Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, ülkedeki mali kaynaklar ve temel ihtiyaç maddelerinin tedarikine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zakani, Merkez Bankasındaki döviz ve altın miktarının 36 milyar doları aştığını belirtirken, halkın kullanımına da 130 milyar dolarlık likidite sağlandığını söyledi.

Temel ihtiyaçlar önümüzdeki aylar için stoklandı

Ülkede temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde herhangi bir sorun olmadığını belirten Zakani, "Hükümet yetkilileri ve diğer yetkililerin çabaları sayesinde ülkenin temel ve geçim kaynakları olan mallar önümüzdeki aylar için tedarik edildi ve stoklandı." diye konuştu.

Mevcut stokların ardından tedarikin devam edeceğini ifade eden Zakani, "Bu dönemden sonra, ülkenin temel ihtiyaç maddeleri periyodik olarak diğer kanallardan temin edilecek ve depolanacak." ifadelerini kullandı.

Zakani ayrıca bazı kişilerin halkı "hayal kırıklığına uğratacak" açıklamalardan kaçınmasını istedi.