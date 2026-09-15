İran petrolünde 1,5 milyar dolarlık kripto ağı iddiası

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ABD'de New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, yaptırım altındaki İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin karaborsa satışlarından elde edildiği iddia edilen 61 milyon dolardan fazla kripto varlığa el konulması için dava açtı.

Savcılığın iddiasına göre İran, Çin ve diğer ülkelerdeki kripto para aktörlerinden oluşan bir ağ aracılığıyla 1,5 milyar dolardan fazla yasa dışı petrol gelirini akladı. Söz konusu fonların İran hükümeti, ordusu ve İran Devrim Muhafızları yararına kullanılması amaçlandı.

ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley, 61 milyon dolardan fazla varlığa el koyduklarını ve kalan kısmın müsaderesini talep ettiklerini belirtti.

Çinli iki şirket mercek altında

Davada Çin merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale adlı şirketlerin, Binance üzerindeki hesapları İran petrolünün karaborsa satışlarından elde edilen gelirleri aklamak ve fonları İran bağlantılı kişi ve yapılara aktarmak için kullandığı iddia edildi.

Blessed Trust'ın itibari paranın kripto varlıklara dönüştürülmesini sağlayan hizmetler sunduğu, Hexa Whale'in de şirket ve iştirakleriyle birlikte benzer işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Savcılık, iki şirketin plan kapsamında on milyonlarca doları göndermek veya almak için ABD finans sisteminden de yararlandığını iddia etti. Binance ise yaptırım ihlallerine ve yasa dışı faaliyetlere karşı "sıfır tolerans" politikası uyguladığını belirterek kolluk kuvvetleriyle işbirliğini sürdüreceğini açıkladı.

Kripto varlıklar 'yakılacak'

Dava dosyasına göre hedeflenen adreslerde bulunan kripto tokenların Tether tarafından "yakılması", ardından aynı değerde yeni token oluşturularak ABD hükümetinin kontrolüne verilmesi öngörülüyor.

ABD, daha önce İran petrolünü işleyen Çin'deki bağımsız rafinerilere yönelik yaptırım adımları da atmıştı. Çin'in İran petrolünün en büyük alıcıları arasında bulunduğu ve 2025'te İran'ın petrol sevkiyatının yüzde 80'den fazlasını aldığı belirtiliyor.