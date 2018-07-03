İran'da ithalatta karaborsaya karşı önlem

03 Temmuz 2018

İran Merkez Bankası, devlet tarafından belirlenen döviz kurları üzerinden ithal edilen ürünlerin iç piyasada karaborsadaki serbest kur üzerinden satılmasını engellemek için resmi kurla ithalat yapan şirketlerin listesini yayımladı.

İran Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede devletin belirlediği döviz kurları üzerinden ithalat yapan bin 482 şirket olduğu belirtildi.

Söz konusu liste, "Büyük Tahran Çarşısı" esnafının ülkedeki ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki yolsuzluğu protesto etmek için düzenlediği gösterilerin ardından yayımlandı.

Ülkede döviz kurları üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddialarının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Halkın hangi şirketlere dolar kuru üzerinden destek verildiğini bilmesi gerekiyor." demişti.

Bugün yayımlanan listeyle, ülkede dolar kuru üzerinden yapılan haksız kazancın önüne geçilmesi hedefleniyor.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada şu anda 8 bin 200 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor.

Ülkede devletin belirlediği dolar kuru üzerinden ithalat yapan şirketler, düşük fiyata ithal ettikleri ürünleri serbest kur üzerinden piyasaya sürmüş ve bu durum halk tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

"Büyük Tahran Çarşısı"ndaki esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlara tepki olarak geçen hafta kepenklerini kapatmıştı.

Kaynak: AA