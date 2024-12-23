İran'da 'varlık içinde yokluk' çektiren enerji krizi!

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre; İran, Rusya'nın ardından 34 trilyon metreküple dünya genelinde en fazla gaz rezervlerine sahip ikinci ülke konumunda.

Ancak hem doğal gaz hem petrol zengini olan İran, kış aylarının batırması ve havaların soğuması nedeniyle büyük bir enerji krizi yaşıyor. Bazı eyaletlerde fabrikalar ve devlet daireleri tatil edilirken, okullar uzaktan eğitim geçti.

Ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısını iyileştiremeyen İran, enerji tedarikinde de sıkıntılar yaşıyor. Kış aylarında sanayi ve yerleşim bölgelerinde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

Halka 'kombileri kısma' çağrısı

Yönetim ise halka elektrik santrallerine daha fazla gaz verilebilmesi ve tedarik sorunu yaşanmaması için kombilerini daha düşük seviyede çalıştırmaları çağrısında bulunuyor. Bazı enerji santrallerinin arızalı olduğu belirtilerek, yakıt tüketiminin düşürülmesi isteniyor.

Fabrika ve atölyeler durdu

Enerji krizi nedeniyle başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu 11 bölgede eğitime ara verildi. 17 Aralık'ta doğal gaz yetersizliği nedeniyle bazı sanayi bölgelerindeki fabrika ve atölyelerin faaliyetleri durdu.

Üretim, ihtiyacı karşılamıyor

Ülkede doğal gaz ihtiyacının 945 milyon metreküp olduğu, üretimin ise 840 milyon metreküp seviyesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Tejaratnews haber sitesine göre, ülkenin elektrik ihtiyacının büyük kısmı hala doğal gaz kullanan termik santraller tarafından karşılanıyor. Bu durum, elektrik talebinin yoğun olduğu dönemlerde kesintileri artırarak ciddi sorunlar oluşturuyor.

İran'da, elektriğinin yüzde 94'ünü fosil yakıtlardan üretiliyor. Rüzgar ve güneş enerjisinin payı dünya genelinde yüzde 13 iken, bu oran İran'da yüzde 0.6 seviyesinde.

Elektrik kesintilerinden milyarlarca dolar zarar

Ülkedeki elektrik kesintilerinin sanayi üretimine yıllık 5 ila 8 milyar dolar zarar verdiği tahmin ediliyor.

İran, yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar yaklaşık 2 bin 500 megavata çıkarmayı planlıyor. Ancak, mali zorluklar ve ekonomik yaptırımlar, yabancı yatırımların ve ileri teknolojilerin ülkeye girişini olumsuz etkiliyor.