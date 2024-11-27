İran'dan 'petrol' itirafı! Yüzde 30 indirimle tek bir ülkeye satıyor...

Dünyanın üçüncü büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi İran'dan dikkat çeken itiraflar geldi. İran Ticaret Odası Araştırma Merkezi Başkanı Hüccetullah Mirzayi, yaptırımlar nedeniyle müşteri çeşitliliğini kaybettiklerini, petrolün yüzde 92'sinin yüzde 30 indirimle Çin'e gittiğini söyledi.

Çin petrole karşılık elektrikli otobüs veriyor

Çin'in ödeme şekli konusunda da belirleyici olduğunu dile getiren Mirzayi, Çin'in petrole karşılık elektrikli otobüs verdiğini, hükümetin ise bunu gururla 'Size elektrikli otobüs getirdim' diyerek halka sunduğuna dikkat çekti.

"Bu yaptırımlar, bizi 19'uncu yüzyılın sömürgeci tuzağına düşürdü." diyen Mirzayi bir noktada hükümetin bu durumu kabul etmekten başka çaresinin bulunmadığını, mevcut hükümetin ekonomiyi normalden çok daha pahalı bir şekilde yönetmek zorunda kaldığını belirtti.

Petrolden yılda 6 milyar dolar zarar

Eski İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, 25 Mart'taki açıklamasında, İran'ın Çin'e sattığı petrolden yılda yaklaşık 6 milyar dolar zarar ettiğini belirtmişti.

ABD'nin İran'a yaptırımları

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bir önceki başkanlık döneminde İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırımlar açıklamıştı.

İkinci yaptırım paketinde ise İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilmiş, ekonomisi petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.