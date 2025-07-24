İş dünyası faiz indirimini olumlu karşıladı

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 46’dan yüzde 43'e çekti. Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.

PPK metninde "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir" ifadelerine yer verilirken, iş dünyası da beklentilerin biraz üzerinde gelen indirimi değerlendirdi.

İTO Başkanı Avdagiç’ten "faiz indirimi" açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 300 baz puanlık faiz indiriminin iş dünyasını beklentileriyle uyum içinde olduğunu belirterek, KOBİ’lere yönelik kredi kanallarının açılmasıyla indirimn gerçek anlamını kazanacağını söyledi.

"Derinden hissettiğimiz yüksek faizin yıpratıcı etkilerini geride bırakacağımıza inanıyoruz" diyen Avdagiç, faizlerdeki gerilemenin üretici ve ihracatçının rekabet gücünü tekrar kazanması ve sermaye yapısını güçlendirmesinde de önemli işlev göreceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faiz indirimiyle kredi genişlemesinde KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yaratacak makro-ihtiyati tedbirler alınmalı. Böylece faiz indiriminin, diğer tedbirlerle gerçek hedefine ulaşarak, üretimde büyümeye ve ülke kalkınmasına katkı veren bir sürece dönüşeceği inancındayız. Fiyat istikrarının, kalıcı refahın olmazsa olmaz koşulu olduğu gerçeğinden hareketle, dezenflasyon sürecine iş dünyası olarak tam desteğimiz devam ediyor. Hükümetin, iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın tam iş birliğiyle, tek haneli enflasyon sürecine doğru yürüyüşümüzü sürdürmeliyiz.

"Yüksek faiz, ekonominin bekleme düğmesine basıyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, faiz indiriminin ticaret, yatırım ve üretim iklimi açısından umut artırıcı olduğunu belirtirken yüksek faiz oranlarının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin krediye erişimini zorlaştırdığına dikkat çekerek, "Finansmana erişimde güçlük yaşayan işletmelerimizin sermayeleri daralırken, yatırım planları da olumsuz etkileniyor. Özetle yüksek faiz, ekonominin bekleme düğmesine basıyor" ifadelerini kullandı.

Bankalara finansmana erişimi kolaylaştırma çağrısı

"Merkez Bankası’nın parasal gevşeme sürecinde temkinli, ancak büyümeyi destekleyen bir politika izleyerek, finansal ve fiyat istikrarını gözetmesini önemsiyoruz" diyen Baran, açıklamarını şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde adım atması, üretim kapasitesinin artırılmasına, ticaretin canlanmasına ve istihdamın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Faiz indirimi, aynı zamanda iç piyasa dinamiklerini destekleyecek ve ekonomik güven ortamını daha da yükseltecektir. Faiz indiriminin devam etmesive enflasyonla mücadele süreci kararlılıkla devam ederken, üretimi destekleyecek, istihdamı artıracak ve yatırımı teşvik edecek adımların eş zamanlı atılması gerektiğine inanıyoruz. Faiz indirimi bankalarımızın da dikkate alarak KOBİ’lerimiz başta olmak üzere işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırılmasını temenni ediyoruz.”

"Yetersiz ancak olumlu karşılıyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise 300 baz puanlık faiz indiriminin, yetersiz ancak olumlu karşılandığını belirterek, "Reel sektörün yatırım ve üretim maliyetlerinin rahatlatılması için faiz indiriminin çok daha hızlı ve yüksek oranlarda yapılması gerekiyor" dedi.

"Faiz indiriminin hızlı ve istikrarlı biçimde devam etmesini arzu ediyoruz"

Kredilerin uygun koşullarda ve uzun vadeli kullandırılmasının da sanayiciyi bir nebze de olsa rahatlatacağına işaret eden Gültepe, "Öte yandan günlük 4 milyar lira olan reeskont kredi limitinin artırılmasını da son derece önemli görüyoruz. İş dünyasının sürdürülebilir büyümesi ancak uygun maliyetli ve erişilebilir finansman koşullarıyla mümkün. Önümüzdeki dönemde, faiz indirim sürecinin üstte de vurguladığımız üzere hızlı ve istikrarlı biçimde devam etmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

"En büyük ihtiyacımız, öngörülebilirlik ve uygun maliyetli finansman"

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ise indirim adımının üretim, yatırım ve ihracat odaklı reel sektör açısından olumlu olduğunu belirterek “Faiz oranlarının aşağı yönlü revize edilmesini memnuniyetle karşılıyor, sahadaki kredi koşullarına da hızla yansımasını bekliyoruz. Zira şu an en büyük ihtiyacımız, öngörülebilirlik ve uygun maliyetli finansmandır" dedi.

"Hiçbir faiz indirimi tek başına çözüm değil"

Sadece gösterge faizlerde değil, ticari kredi faizlerinde ve erişim koşullarında da iyileşmenin şart olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Faiz indiriminin reel sektöre olumlu etkisinin hissedilmesi için, ticari kredilerdeki büyüme sınırlamalarının da gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle üretici firmalar lehine kredi büyüme limitlerinin artırılması hem yatırımın hem de ihracatın sürdürülebilirliği açısından kritik bir ihtiyaçtır. Finansal kaynakların reel sektöre ulaşamadığı bir zeminde, hiçbir faiz indirimi tek başına çözüm değildir” diye konuştu.