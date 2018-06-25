İş dünyası 'güçlü yürütmeden' hızlı kararlar bekliyor

25 Haziran 2018

Seçim sonuçlarını değerlendiren iş dünyası temsilcileri, seçime katılım oranının son derece yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirterek halkın güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullandığını vurguladı.

Bu seçimlerin ardından Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçeceğin hatırlatan iş dünyası temsilcileri, bu sistemin karar alma süreçlerini hızlandıracağını kaydederek, böylelikle başta bürokrasinin azaltılması olmak üzere reformların hayata geçirilmesini beklediklerini ifade ettiler.

DEİK Başkanı Nail Olpak:

Demokrasi, sistemde değişim, iktidarda istikrar

"Seçimin sonucu tüm ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Bu seçim, sandıktan çıkan sonuçtan bağımsız olarak, ülkemiz demokrasi tarihi açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Ayrıca seçimlere katılım oranın yüksekliği ve seçimlerin kayda değer bir huzur ortamı içinde gerçekleşmesi de milletin ülke yönetiminde söz sahibi olmak adına güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor. Halkımız, güçlü bir yürütme için iradesini Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ortaya koyarken, Meclis’i de aynı yönde yapılandırdı ve siyasi istikrara tam not verdi. Umutların pusulalara işlendiği bugünün sonucu, güçlü yürütme ve güçlü Meclis’tir. Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve oluşturacağı hükümetini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Yine, yeni dönemde TBMM’de görev yapacak siyasi partiler ve milletvekillerini tebrik ediyor, daha güçlü bir Meclis iradesi yolunda yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum.”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi:

Millet tercihini istikrardan yana yaptı

"Türkiye demokrasiye olan inancını, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde vatandaşlarının yüksek katılımı bir kez daha göstermiştir. Milletimiz bu seçimlerde de iradesini ortaya koymuş ve tercihini istikrardan yana yapmıştır. Seçim sonucunda ortaya çıkan tabloda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan’ı ve TBMM Genel seçimlerinde çoğunluk sandalye sayısına ulaşan AK Parti-MHP birlikteliğinden oluşan Cumhur İttifakı’nı ihracat ailesi olarak tebrik ediyoruz. Seçime katılan ve TBMM’de temsil şansı bulan siyasi partilerimize de başarılar diliyoruz. Erken seçim kararının, mevcut belirsizliğin ve yeni yönetim sistemimizin tam anlamıyla uygulanması için gerekliliğine dikkat çektiğimiz gibi bürokrasinin azaltılması başta olmak üzere yeni sistemin vadettiği yeniliklerin de takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Başarılı geçen seçim döneminin ardından ihracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerin tam anlamıyla uygulanması olacaktır. Bizler de ekonominin en önemli aktörlerinden biri olarak yeni yönetimle yapıcı ve uyumlu çalışmalarımıza devam edeceğiz."

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

Güçlü Türkiye yolunda bu durağı da sağ salim geçtik

"Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır, hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri, diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye’dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir. Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi vermiş, Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek birleştiğini kanıtlamıştır. MÜSİAD olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, hem Cumhurbaşkanımıza hem de meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar dileriz. Seçim sonuçlarına dair ayrıntılı bir analizi, kesin sonuçların açıklanmasına müteakip bir basın toplantısı ile ayrıca değerlendireceğimizi beyan eder yeni yönetim modelimizin memleketimize hayırlar getirmesini dileriz."

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

Türk halkı istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etti

"Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir eşiği geride bıraktı. Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir. Türkiye tıpkı 1950, 1983 ve 2002 seçimleri gibi son derece önemli ve stratejik bir seçim dönemini başarıyla ve güvenle tamamladı. Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye’yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Bu eşik de 24 Haziran seçimleriyle birlikte başarıyla geçilmiştir. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır. Siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin olması mümkün olamaz. Türk iş dünyası olarak hepimiz bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalıyız.

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur:

Milletimiz yerli ve milli kavramlarına sahip çıkmıştır

"Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdik. Güzel bir seçim atmosferi oldu, kazanan demokrasimiz oldu. Seçim sonuçları aziz milletimizin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını gösterdi. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. Bu süreçte Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine ve milli gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur. İş dünyası olarak istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Belirsizlik ortamı kalktı, piyasalar rahatlayacak, ülke ekonomisi de canlanacaktır. Çıkan bu sonucun ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile getirmesini temenni ediyor, yeni bir Türkiye’ye merhaba diyoruz."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

Türkiye yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak

"Yeni hükümet sistemi ile üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilecek yapıya kavuşan ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemeyi sürdürecek Türkiye’miz, daha hızlı ve kararlı adımlar atacak. Siyasi istikrarın güçlenmesi daha da güçlü bir ekonominin de önünü açacak. Artık önümüzde ülkemiz ve milletimiz için belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönem var. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye için yeni bir sürece başlamış oluyor. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz:

Şahlanış döneminin kapılarını aralıyoruz

"Milletimiz erken seçimi çok yüksek bir katılımla gerçekleştirerek üzerine düşen görevi yerine getirdi. Milletimizin iradesinin tecelli ettiği bu seçimin kazananı hiç şüphesiz Türkiye ve demokrasimizdir. İnanıyorum ki bu seçim sonuçlarıyla yalın, sonuç odaklı ve sıkı koordinasyon ile hareket edilerek ekonomik, sosyal ve siyasal atılım dönemi yaşacağımız şahlanış döneminin kapılarını aralıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade etti gibi kararların daha hızlı alınacağı, bakanlık sayılarının 16'ya düşürülerek bürokratik işlemlerin hızla azalacağı ve kamunun optimum verimliliğe ulaşacağına inandığımız bu yeni dönem milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan:

Tüm oyunlara rağmen kazanan yine Türkiye oldu

“3. Dünya Savaşı olarak nitelendirebileceğimiz ekonomi sıkıntılar tüm dünyada yaşanıyor. Türkiye’de seçim ile aynı zamana denk gelmesi yaşanan stresi daha da artırdı. Savaşlar artık top ve tüfekle yapılmıyor. Geldiğimiz noktada ülke olarak bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızın, sahip olduğumuz ekonomik istikrar ve büyümenin bundan sonra da aynı şekilde devamı yönünde iktidara sahip çıkan halk, oyunlara aldırmadı. Edirne’den Ardahan’a Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülke için en uygun sistem olarak benimsendiğini gösterdi. Artık milletimiz kilitlenen sistemlerle, geciken çözümlerle zaman kaybetmek istemiyor. Hükümetimizden özellikle iş adamlarına yönelik çalışmaların artmasını ivedilikle bekliyoruz. Bu sonuç ile birlikte üretmekle ilgili engellerin çoğu kalkmış olacak. İstikrarın devam ediyor olması projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. TÜMSİAD olarak iktidarın sürüyor olmasını, isabetli bir karar olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra adımlarımızı daha rahat atacağımıza inanıyor ve bir an önce ekonomik düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:

Ana gündem olmalı, istikrar korunmalı

“Yeni yönetim modeli Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ilk seçimine halkımızın yüksek katılım sağlaması dünyaya örnek olacak bir davranıştır. Halkımız sorunlarına ve beklentilerine yönelik çözümü her zaman olduğu gibi seçimlerde ve sandıkta görüyor. Demokrasi adına bu önemli ve kıymetli bir toplumsal özelliğimizdir. Oluşan neticelerin hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz.”