İş dünyası için ‘ortak iklim dili’

Dünyada karbonsuzlaşma odaklı ekonomik dönü­şüm, artık çevresel bir zo­runluluk olmanın ötesine geçe­rek 130 trilyon doları aşan küre­sel portföy yönetiminin en kritik yatırım kriteri haline geldi. Avru­pa Birliği’nin Sınırda Karbon Dü­zenleme Mekanizması (SKDM) ile doğrudan etkilenen 8 milyar euroluk Türk ihracat hacmi, şir­ketlerin sürdürülebilirlik odak­lı kurumsal kararlarını ve rapor­lama standartlarını uluslararası normlarla tam uyumlu hale ge­tirmesini zorunlu kılıyor. Dünya genelinde 2,5 trilyon doları aşan yeşil finansman piyasasında yer almak ve tedarik zincirlerinde­ki küresel konumunu korumak isteyen iş dünyası için en büyük engellerden biri terminoloji kar­maşası. İşte bu kritik eşikte, Tür­kiye’nin ev sahipliğinde ve baş­kanlığında gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konfe­ransı (COP31) öncesinde strate­jik bir adım atıldı.

İklim politikalarının yatırım kararlarından ticaret stratejile­rine, finansmana erişimden te­darik zincirlerine kadar tüm sü­reçleri şekillendirdiği günümüz­de, kullanılan kavramların doğru ve tutarlı ifade edilmesi hayati önem taşıyor. İş dünyasının kü­resel iklim gündemini daha net takip etmesi ve dönüşüm çalış­malarını uluslararası metodolo­jilerle uyumlu biçimde anlatma­sı amacıyla İş Dünyası ve Sür­dürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye (SKD Türkiye) tarafın­dan ‘COP31 İklim Terminolojisi Rehberi’ hazırlandı. Hazırlanan bu stratejik rehber, iklim politi­kaları ve COP süreçlerine ilişkin 103 temel terim ile 41 kısaltma­yı 9 ana bölüm altında bir araya getiriyor. Rehberde kavramla­rın Türkçe karşılıkları, İngiliz­ce kullanımları ve dayandıkları uluslararası kaynaklar detaylıca yer alıyor.

“Ortak dil, dönüşümün temelidir”

Türkiye’nin COP31’e ev sahip­liği yapacağı döneme hazırlanır­ken yalnızca iklim çalışmaları­nın hızlandırılmasının değil, bu dönüşümün ortak ve doğru bir dille anlatılmasının da kritik önem taşıdığını vurgulayan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kal­kınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, değerlendirmesinde şunları söyledi: “İklim politika­larının iş dünyası üzerindeki et­kisi giderek artarken, kavram­ların doğru anlaşılması; sağlıklı karar alma, güvenilir raporlama ve etkili iş birlikleri açısından temel bir gereklilik haline geli­yor. Çünkü ortak dil, dönüşümün temelidir. COP31 İklim Termi­nolojisi Rehberi ile iş dünyası­nın küresel iklim gündemini da­ha kolay takip etmesini ve farklı paydaşlar arasında güçlü bir ile­tişim zemini oluşmasını amaç­lıyoruz. 193 üyemizle birlikte Türkiye iş dünyasının sürdü­rülebilir dönüşümüne liderlik ederken, COP31 hazırlık süre­cine de somut ve kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyoruz.”

Dokuz ana başlıkta küresel iklim dili

Sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisi süreçlerindeki kavram kargaşasını gidermek amacıyla hazırlanan rehber, interaktif bir web platformu olarak www.skdturkiye.org/cop31/ adresi üzerinden kamuoyunun erişimine açıldı. Dokuz ana başlık altında kurgulanan platform; emisyon ticaret sistemlerinden karbonsuzlaşma teknolojilerine, biyoçeşitlilik finansmanından yeşil aklama (greenwashing) risklerine kadar geniş bir yelpazede standart terminoloji sağlıyor. Şirketler, hazırladıkları uluslararası ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) ve sürdürülebilirlik raporlarını bu kapsamlı veri tabanı üzerinden doğrudan doğrulayabiliyor.