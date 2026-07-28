İş dünyası için ‘ortak iklim dili’
Türkiye’nin ev sahipliğine hazırlandığı COP31 iklim zirvesi öncesinde, Türk iş dünyasının küresel denklemde gücünü artıracak, 103 temel kavram ve 41 kısaltmayı içeren kapsayıcı iklim terminolojisi rehberi, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye tarafından devreye alındı.
Dünyada karbonsuzlaşma odaklı ekonomik dönüşüm, artık çevresel bir zorunluluk olmanın ötesine geçerek 130 trilyon doları aşan küresel portföy yönetiminin en kritik yatırım kriteri haline geldi. Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile doğrudan etkilenen 8 milyar euroluk Türk ihracat hacmi, şirketlerin sürdürülebilirlik odaklı kurumsal kararlarını ve raporlama standartlarını uluslararası normlarla tam uyumlu hale getirmesini zorunlu kılıyor. Dünya genelinde 2,5 trilyon doları aşan yeşil finansman piyasasında yer almak ve tedarik zincirlerindeki küresel konumunu korumak isteyen iş dünyası için en büyük engellerden biri terminoloji karmaşası. İşte bu kritik eşikte, Türkiye’nin ev sahipliğinde ve başkanlığında gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde stratejik bir adım atıldı.
İklim politikalarının yatırım kararlarından ticaret stratejilerine, finansmana erişimden tedarik zincirlerine kadar tüm süreçleri şekillendirdiği günümüzde, kullanılan kavramların doğru ve tutarlı ifade edilmesi hayati önem taşıyor. İş dünyasının küresel iklim gündemini daha net takip etmesi ve dönüşüm çalışmalarını uluslararası metodolojilerle uyumlu biçimde anlatması amacıyla İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye (SKD Türkiye) tarafından ‘COP31 İklim Terminolojisi Rehberi’ hazırlandı. Hazırlanan bu stratejik rehber, iklim politikaları ve COP süreçlerine ilişkin 103 temel terim ile 41 kısaltmayı 9 ana bölüm altında bir araya getiriyor. Rehberde kavramların Türkçe karşılıkları, İngilizce kullanımları ve dayandıkları uluslararası kaynaklar detaylıca yer alıyor.
“Ortak dil, dönüşümün temelidir”
Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacağı döneme hazırlanırken yalnızca iklim çalışmalarının hızlandırılmasının değil, bu dönüşümün ortak ve doğru bir dille anlatılmasının da kritik önem taşıdığını vurgulayan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, değerlendirmesinde şunları söyledi: “İklim politikalarının iş dünyası üzerindeki etkisi giderek artarken, kavramların doğru anlaşılması; sağlıklı karar alma, güvenilir raporlama ve etkili iş birlikleri açısından temel bir gereklilik haline geliyor. Çünkü ortak dil, dönüşümün temelidir. COP31 İklim Terminolojisi Rehberi ile iş dünyasının küresel iklim gündemini daha kolay takip etmesini ve farklı paydaşlar arasında güçlü bir iletişim zemini oluşmasını amaçlıyoruz. 193 üyemizle birlikte Türkiye iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümüne liderlik ederken, COP31 hazırlık sürecine de somut ve kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyoruz.”
Dokuz ana başlıkta küresel iklim dili
Sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisi süreçlerindeki kavram kargaşasını gidermek amacıyla hazırlanan rehber, interaktif bir web platformu olarak www.skdturkiye.org/cop31/ adresi üzerinden kamuoyunun erişimine açıldı. Dokuz ana başlık altında kurgulanan platform; emisyon ticaret sistemlerinden karbonsuzlaşma teknolojilerine, biyoçeşitlilik finansmanından yeşil aklama (greenwashing) risklerine kadar geniş bir yelpazede standart terminoloji sağlıyor. Şirketler, hazırladıkları uluslararası ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) ve sürdürülebilirlik raporlarını bu kapsamlı veri tabanı üzerinden doğrudan doğrulayabiliyor.