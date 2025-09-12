İş dünyası taleplerini iletti, Şimşek programa işaret etti
İzmir’de iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayicinin taleplerini dinledi. Katılımcılar, programın çıktıları sayesinde finansal istikrarın sağlanacağını böylece ‘bugün sanayici kredi için banka peşinde koşarken, yakında bankaların kredi vermek için sanayicinin peşinde koşacağı’ mesajı aldıklarını anlattı.
Özlem SARSIN
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir iş dünyasının taleplerini dinledi. “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 2025 İzmir” programı kapsamında İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) gerçekleştirilen programda, iş dünyası finansa erişimde kolaylık, düşük enflasyon, düşük faiz, ihracat destekleri, yeniden değerleme oranlarındaki yükseklik, maliyetlerdeki artış, yeni bir Nefes Kredisi, e-envanter uygulamasının ötelenmesi, e-defter uygulaması nedeni ile kesilen yüksek cezalar, vergi denetimlerindeki usul ve sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi konularında taleplerde bulundu. İzmir iş dünyası temsilcileri toplantıda, uygulanmakta olan programa destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Pazarlardaki Çin rekabetine dikkat
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyasının taleplerini dikkatle dinlediğini aktaran katılımcılar, destek mesajı aldıklarını ilettiler. DÜNYA’ya bilgi veren İzmir iş dünyası temsilcileri, yeni dünya düzeninde ortaya çıkan fırsatları değerlendirme, ABD tarifeleri nedeni ile zor konumda olan Çin’in, ABD’ye satamadığı ürünleri Türkiye de dahil diğer pazarlara yönlendireceği, bunun Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük risklerden biri olduğu, öte yandan Türkiye’nin ABD gümrük tarifesi uyguladığı ülkeler arasında en düşük tarifeye dahil ülkeler arasında bulunduğu ve bu seviyede kalınması için çaba sarf edileceği yönünde mesajlar aldıklarını aktardılar.
“Finansal istikrar tek çıkar yol”
OVP’nin başarılı olması halinde özellikle finansa erişim noktasında iş dünyası olarak ellerinin rahatlatacağına dair izlenim edindiklerini belirten katılımcılar, zamanı gelince bankaların kredi vermek için sanayicinin peşinden koşacağını umduklarını aktardılar.
Uygulanmakta olan programı desteklediklerini belirten katılımcılar, en büyük önceliğin sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı olduğunu, bu hedefe ulaşırken fiyat istikrarının da başarılması gerektiğini çünkü hiç kimseye fatura çıkarmadan sanayicinin ve ihracatçının önünün açılmasının tek yolunun fiyat istikrarı olduğunu vurguladılar.
Kalıcı bir şekilde finansmana erişim ve uygun maliyetlerle finansmana erişimin sağlanması gerektiğini anlatan katılımcılar, “Başkalarının fatura ödemediği tek senaryonun fiyat istikrarı” olduğu mesajı aldıklarını dile getirdiler.
Terörsüz Türkiye ekonomik kazanç getirecek
Dünyada rekabetçi olabilmenin yolunun sanayide dönüşümden geçtiğini bildiklerini bu anlamda, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm alanlarında limitsiz kredilerle verilen desteklerin farkında olduklarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanmasını beklediklerini aktaran katılımcılar, terörsüz Türkiye’nin sağlanabilmesi ile Türkiye’nin önünde pek çok fırsat belirmesini umduklarını ifade ettiler.
2024 yılında 3 trilyon dolara çıkan küresel savunma sanayi harcamaları dikkate alındığında Türkiye’nin bu alanda avantajlı olduğuna değinen katılımcılar, bugüne kadar terörden 1,8 trilyon dolar kayıp yaşandığı bilgisini edindiklerini ve Terörsüz Türkiye’nin başarılı olmasının muazzam ekonomik kazanç getirmesini umduklarını söylediler.
Terör olmasa hem güneydeki komşuların hem de doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması, müreffeh olmasının sağlanacağına dikkat çeken katılımcılar, bu ülkeler müreffeh olsa daha çok ticaret yapılacağı, bölgesel istikrarın büyük fırsatlar içerdiği fakat terörün olduğu yerde sermayenin daha temkinli davrandığı mesajları aldıklarını kaydettiler.
Destek sözü aldılar
Bakan Şimşek’in yaptığı açıklamalardan edindikleri bilgiler doğrultusunda karşılıksız çek ve konkordato oranlarında aşırı bir yükselişin olmadığını kanaatine vardıklarını anlatan katılımcılar, Türkiye’de 1,8 milyon gerçek usulde vergiye tabi firma olduğunu, bunun 3 bin 856’sının konkordato başvurusu yaptığını öğrendiklerini söylediler. Konkordato konusundaki taleplerini Bakan Şimşek’e ileten katılımcılar, oran düşük olsa da sorunların yaşandığını kaydettiler. Daha kat edilecek çok yol olduğu mesajını aldıklarını vurgulayan katılımcılar, dünyanın ihtiyacı olan ürünleri üretmek için destek beklediklerini, bu destek konusunda da Bakan Şimşek’ten söz aldıklarını dile getirdiler.