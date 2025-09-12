 İş dünyası taleplerini iletti, Şimşek programa işaret etti

Özlem SARSIN

Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek, İzmir iş dün­yasının taleplerini dinledi. “Türkiye Yüzyılı Buluşmala­rı 2025 İzmir” programı kap­samında İzmir Ticaret Oda­sı’nda (İZTO) gerçekleştirilen programda, iş dünyası finan­sa erişimde kolaylık, düşük enflasyon, düşük faiz, ihracat destekleri, yeniden değerleme oranlarındaki yükseklik, ma­liyetlerdeki artış, yeni bir Ne­fes Kredisi, e-envanter uygu­lamasının ötelenmesi, e-def­ter uygulaması nedeni ile kesilen yüksek cezalar, vergi denetimlerindeki usul ve sür­dürülebilir büyümenin sağla­nabilmesi konularında talep­lerde bulundu. İzmir iş dün­yası temsilcileri toplantıda, uygulanmakta olan programa destek olmaya devam edecek­lerini dile getirdi.

Pazarlardaki Çin rekabetine dikkat

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünya­sının taleplerini dikkatle din­lediğini aktaran katılımcılar, destek mesajı aldıklarını ilet­tiler. DÜNYA’ya bilgi veren İz­mir iş dünyası temsilcileri, ye­ni dünya düzeninde ortaya çı­kan fırsatları değerlendirme, ABD tarifeleri nedeni ile zor konumda olan Çin’in, ABD’ye satamadığı ürünleri Türkiye de dahil diğer pazarlara yön­lendireceği, bunun Türki­ye’nin karşı karşıya olduğu en büyük risklerden biri olduğu, öte yandan Türkiye’nin ABD gümrük tarifesi uyguladığı ül­keler arasında en düşük tari­feye dahil ülkeler arasında bu­lunduğu ve bu seviyede kalın­ması için çaba sarf edileceği yönünde mesajlar aldıklarını aktardılar.

“Finansal istikrar tek çıkar yol”

OVP’nin başarılı olması ha­linde özellikle finansa erişim noktasında iş dünyası olarak ellerinin rahatlatacağına dair izlenim edindiklerini belirten katılımcılar, zamanı gelince bankaların kredi vermek için sanayicinin peşinden koşaca­ğını umduklarını aktardılar.

Uygulanmakta olan progra­mı desteklediklerini belirten katılımcılar, en büyük önceli­ğin sürdürülebilir yüksek bü­yüme ve daha adil gelir dağı­lımı olduğunu, bu hedefe ula­şırken fiyat istikrarının da başarılması gerektiğini çünkü hiç kimseye fatura çıkarma­dan sanayicinin ve ihracatçı­nın önünün açılmasının tek yolunun fiyat istikrarı olduğu­nu vurguladılar.

Kalıcı bir şekilde finansma­na erişim ve uygun maliyetler­le finansmana erişimin sağ­lanması gerektiğini anlatan katılımcılar, “Başkalarının fa­tura ödemediği tek senaryo­nun fiyat istikrarı” olduğu me­sajı aldıklarını dile getirdiler.

Terörsüz Türkiye ekonomik kazanç getirecek

Dünyada rekabetçi olabil­menin yolunun sanayide dö­nüşümden geçtiğini bildik­lerini bu anlamda, yeşil dö­nüşüm, dijital dönüşüm alanlarında limitsiz krediler­le verilen desteklerin farkın­da olduklarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlan­masını beklediklerini aktaran katılımcılar, terörsüz Türki­ye’nin sağlanabilmesi ile Tür­kiye’nin önünde pek çok fırsat belirmesini umduklarını ifade ettiler.

2024 yılında 3 trilyon dolara çıkan küresel savunma sanayi harcamaları dikkate alındığın­da Türkiye’nin bu alanda avan­tajlı olduğuna değinen katılım­cılar, bugüne kadar terörden 1,8 trilyon dolar kayıp yaşandı­ğı bilgisini edindiklerini ve Te­rörsüz Türkiye’nin başarılı ol­masının muazzam ekonomik kazanç getirmesini umdukları­nı söylediler.

Terör olmasa hem güneydeki komşuların hem de doğu ve gü­neydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması, müreffeh olması­nın sağlanacağına dikkat çeken katılımcılar, bu ülkeler müref­feh olsa daha çok ticaret yapıla­cağı, bölgesel istikrarın büyük fırsatlar içerdiği fakat terörün olduğu yerde sermayenin daha temkinli davrandığı mesajları aldıklarını kaydettiler.

Destek sözü aldılar

Bakan Şimşek’in yaptığı açıklamalardan edindikleri bilgiler doğrultusunda karşılıksız çek ve konkordato oranlarında aşırı bir yükselişin olmadığını kanaatine vardıklarını anlatan katılımcılar, Türkiye’de 1,8 milyon gerçek usulde vergiye tabi firma olduğunu, bunun 3 bin 856’sının konkordato başvurusu yaptığını öğrendiklerini söylediler. Konkordato konusundaki taleplerini Bakan Şimşek’e ileten katılımcılar, oran düşük olsa da sorunların yaşandığını kaydettiler. Daha kat edilecek çok yol olduğu mesajını aldıklarını vurgulayan katılımcılar, dünyanın ihtiyacı olan ürünleri üretmek için destek beklediklerini, bu destek konusunda da Bakan Şimşek’ten söz aldıklarını dile getirdiler.