İş dünyasında ilk yankılar

10 Ağustos 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün 'yeni ekonomi modelini açıkladı.

Gerçekleştirilen toplantıya Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı ve iş adamı Mehmet Ali Aydınlar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın yanı sıra iş dünyasından birçok isim, oda ve birlik başkanı, banka genel müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.

İş dünyası temsilcilerinin toplantı sonrası yaptığı değerlendirmelerde bugün sert yükseliş gösteren döviz kurları da önemli yer buldu.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, 'ekonomi modeli' ile ilgili "Sadece ekonomik parametrelerle değil aynı zamanda dış ilişkilerin mükemmel yürütüldüğü bir süreç yaşamaya ihtiyacımız var" dedi. Bilecik, "Günümüzde ekonomiyi sadece ekonomik yaklaşımlarla değil dış dünya yönetimiyle de beraber ele almak lazım. Günümüz dünyasında biraz daha önemli. Diliyorum, önümüzdeki günler Türkiye’nin daha iyi rakamlarla baş başa kaldığı bir süreç olsun" şeklinde konuştu.

"Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz"

Yeni Ekonomik Model konusunda MÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin maruz kaldığı hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

"Ülkemizin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MÜSİAD olarak son dönemde ülkemizin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Sayın Devlet Başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye’nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır."

"Tek tek uygulanacağına inancım tam"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sayın Berat Albayrak'ı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminden tanıdığını belirtti.

Bakan Albayrak'ın söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi olduğunu vurgulayan Sabancı, "Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi. İnanıyorum ki; önümüzdeki dönemde eylül başında OVP çıktığında hepimiz, daha fazla detaylara hakim olacağız. Ancak duyduğumuz, OVP'nin ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır." ifadelerini kullandı.

"Finansal istikrar aşılma noktasına geldi"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, kur dalgalanmalarının ödemeler dengesi kalitesini zorlayan bir noktada olduğunu vurguladı.

Bahçıvan tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"“Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından “Ekonomide Yeni Yaklaşım” toplantısında yapılan açıklamalar ekonomimizin genel beklentileri açısından uzun vadeli, sabır gerektiren bir içerik sunuyor. Özellikle Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik söylem ile bütçe disiplini noktasındaki kararlılık vurgularını önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Cari açık ile mücadeleye öncelik verilecek olması ve kamunun örnek olacağı mesajı da önemli.Fakat gelinen noktada döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaların ve ölçüsü kaçan finansal istikrarsızlığın ekonominin en önemli gündem maddesi olduğunu görüyoruz.

Bugün yaşananlar hep savunduğumuz ve ekonomimizin en vazgeçilmez gücü olması gereken “Finansal İstikrar” faktörünün aşılma noktasına gelindiğini bize gösteriyor. Çünkü bugün kur dalgalanmaları, finansal istikrarı dahi aşan, ödemeler dengesi kalitesini zorlayan bir noktaya gelmiş durumda. Reel sektörün ihtiyacı olan önlemler acilen devreye sokulmalı.”"

"Karşılarında Türk iş dünyasını bulacaklar"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, açıklanan modelde daha adil bir vergi sistemi, kamuda maliyet dönüşümü, bugüne kadar olmamış bir tasarruf, yeni bir finansal regülasyon otoritesi gibi hedefleri isabetli bulduklarını kaydetti.

Döviz kuru üzerinden Türk ekonomisini çökertmek isteyenlerin bu kez karşısında Türk iş dünyasını ve Türk milletini bulacaklarını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

“İş dünyası olarak yeni açıklanan model, bizi umutlandırmış, son günlerde yaşanan sıkıntıların sonrasında aydınlık bir geleceğin olduğunu göstermiştir.

Türk iş dünyasına, böylesine stratejik bir dönemde sahip çıkarak hedef göstermek son derece kıymetlidir.

Cumhuriyet döneminde hayatta kalma mücadelesi veren Türkiye’nin, ekonomi politikası da buna uygundu. Şimdi dünyada söz sahibi olmak isteyen bir Türkiye var. Bakan Albayrak’ın açıklamaları ortaya koymuştur ki, Türkiye artık büyük hedefleriyle örtüşen bir ekonomik modele kavuşmuştur. Ekonomi yönetimi bu modelle, Türkiye’nin her türlü sıkıntının üstesinden geldiği gibi, yeni bir ufka doğru yürüyeceğinin de ipucunu vermiştir.”

"Daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi yaklaşımı ile ilgili, iş dünyasının üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmesinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin temelleri sağlam, güçlü bir ülke olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz. Orta ve uzun dönemde dönüşümün ana hatlarının ortaya konması ekonomimiz üzerindeki belirsizlikleri ve riskleri azaltacaktır. Orta Vadeli Program'ın açıklanmasıyla çok daha net bir resmin çıkmasını bekliyoruz."

Modelin temelinde yer alan daha çok tasarruf, üretim ve ihracat ile şu anki pek çok yapısal soruna çözüm getirilmesinin amaçlandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Zaman ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanı. Hep birlikte el ele verirsek ülkemiz büyük atılımlar gerçekleştirecek, dünyanın en büyük ekonomileri arasında girme hedefimize doğru ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Yeni Ekonomi Yaklaşımı iş dünyasına güven verdi"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nın iş dünyasının geleceğe güvenle bakmasını sağlayan önemli bir adım olduğunu belirterek, "İlk olarak Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, mali disiplin, enflasyonla mücadele, cari açığın düşürülmesi ve güven ortamının iyileştirilmesine yapılan ısrarlı vurgunun, istikrarı güçlendirmek adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yol haritası olarak çok katmanlı ve bütüncül bir yaklaşım sunulduğunun altını çizen Olpak, "Stratejik büyüme alanlarının belirlenip beşeri sermayenin güçlendirilmesi, sermaye piyasalarının derinleşmesi, katma değerli üretimin teşviki ve insani gelişmişlik düzeyinin artırılması gibi hedefler, Türkiye’yi bir üst lige taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu yeni yaklaşımla ekonominin tüm paydaşlarının politika üretim süreçlerine interaktif katılımının arzulanmasının politikaların hızla hayata geçirileceğinin de işareti olduğunu dile getiren Olpak, şunları kaydetti:

"Bu yol haritasının nasıl uygulanacağına ilişkin detayları belirleyecek ve eylülde açıklanması öngörülen Orta Vadeli Plan’ı da merakla bekliyoruz. Özellikle bugün itibarıyla döviz tarafındaki negatif gelişmelere baktığımızda zor bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. Durumun zorluğuna rağmen, metanetimizin bozulmaması gerektiğine inanıyorum. Ekonomi yönetimimizin bu konuda da atacağı adımları olduğuna inanıyorum. İş dünyası olarak bu zor dönemde üzerimize düşen tüm görev ve sorumluluğu almaya hazırız. Bu yeni ekonomik yaklaşımla birlikte ortaya konan güçlü yol haritasının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."