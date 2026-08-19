İş dünyasından OVP çıkışı: Enflasyon uğruna sanayi feda ediliyor

Nurdoğan ASLAN

İstanbul Fashion Connection (IFCO) Fuarı’nın açılışında konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, eylül ayında güncellenmesi beklenen Orta Vadeli Program’a ilişkin beklentilerini paylaştı, ekonomi yönetimine kritik bir çağrıda bulundu.

"OVP tek enflasyonu düşürme odaklı olmamalı"

Türkiye sanayisinin OVP'den farklı adımlar beklediğini belirten Bahçıvan, mevcut enflasyonla mücadele politikasının sanayici üzerindeki yüküne dikkat çekti. "Çok önemli bir süreçteyiz" diyerek söze başlayan Bahçıvan, "Yeni OVP'nin açıklanmasına sayılı zaman kaldı ve Türkiye sanayisi programdan çok farklı adımlar bekliyor. Enflasyon uğruna Türkiye'nin sanayisi feda ediliyor. OVP tek enflasyonu düşürme odaklı olmamalı" dedi.

"Enflasyonun maliyeti sanayiciye yüklendi"

Sanayinin enflasyonla mücadelede üzerine düşeni yaptığını ifade eden Bahçıvan, diğer alanlardan kaynaklanan enflasyonun maliyetinin finansmana en fazla ihtiyaç duyan sanayiciye yüklendiğini savunarak "Yeni OVP'de işin bu tarafı dikkate alınıp sanayiciye dönük tüm bakış açısı gözden geçirilmeli. Şu anki hali ile gelecek olan OOP'nin enflasyon düşürmeye katkısı ancak yüzde 1-2 olur" ifadeflerini kullandı.

"Döviz ve enflasyon arasındaki makas yüzde 10’u aştı"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise kur ile enflasyon arasındaki farka dikkat çekti, "Döviz ve enflasyon arasındaki makas sadece 2026'da yüzde 10'dan fazla açıldı. Yerli kredi kartları yurt dışı kullanımı arttı. Sadece sanayi değil ticaret ve turizm kesimi de zorda. Yeni OVP'de tek hedef enflasyonu aşağı çekmek değil tüm kesimleri kapsayacak çözümler olmalı. Sadece enflasyona bakmakla enflasyonu düşürmek mümkün değil" diye konuştu.

"Sanayicinin problemi Türkiye’nin problemi"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de enflasyonun sadece sanayi üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını ifade ederek, "Sanayicinin problemi Türkiye'nin problemi. Enflasyonu sadece sanayiye dayandırmak doğru değil. Yeni dönemde daha pozitif çözümler gelmesini bekliyoruz. Yeni OVP'de sanayi için, üretim için, ihracat için gerekli adımları bekliyoruz" dedi.