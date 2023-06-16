İş Kuleleri girişimcilik üssüne dönüşüyor

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, farklı dikeylerde 100 girişimi mezun eden ve bu yıl 6. yaşında olan Workup Girişimcilik Programı ile Workup çatısı altında devam eden programlar, İş Kuleleri’nde hayata geçirilen paylaşımlı ofis konseptine sahip Workup İş Kule’de yürütülecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası ve iştiraklerinin genel müdürlüklerinin bulunduğu ve Türkiye’nin ilk startup odaklı banka şubesine ev sahipliği yapan İş Kuleleri, artık Workup girişimcilik programlarının da merkezi olurken, aynı zamanda “girişimcilik üssü» haline dönüşecek. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin çatı markası olan Workup, kurumsal girişim sermayesi yatırım fonları, yurt dışı inovasyon merkezleri, teknoloji tabanlı yeni nesil iştirak portföyü ve girişimcilik şubeleriyle güçlü bir ekosistem oluşturduklarını ifade etti.

Yeni unicornlar çıkacak

Workup İş Kule›nin, bu ekosistemin merkezi olarak İş Kuleleri›ni konumlandırma yaklaşımlarının bir parçası olduğunu belirten Aran, «Bir başarı hikayesi yazmış, unicorn çıkarmış girişimcilerin etrafında kümelenen, onlarla çalışmış girişimlerin aynı başarıyı tekrarlama olasılığı artırıyor. Bu bakımdan Workup İş Kule gibi girişimcileri bir araya getiren mekanlar önemli. Girişimcilerin ekosistemimizde kümelenmesini sağlıyor, daha sonra onları teknoloji geliştirdikleri alanın oyuncularıyla buluşturuyoruz. Mümkün olduğunca geleneksel iş alanlarına teknolojiyi dahil ederek ve girişimcilerin gücünden yararlanarak Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Verimliliği artırmalıyız

Türkiye’de en çok verimliliğin artırılmasına ihtiyaç duyduklarını aktaran Aran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dönem, verimliliği ve etkinliği artırma dönemi. Verimliliği artırmazsak büyüme ve kişi başına düşen milli geliri yükseltebilme gibi alanlarda arzu ettiğimiz mesafeyi alamayız. Bunun yolu da girişimciliği, verimsiz olduğunu gözlemlediğimiz iş alanlarıyla birleştirmekten geçer. İş Bankası 2024 yılında 100. yaşını kutlayacak. Biz kendimizi geleneksel bir banka olarak değil esasında bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Girişimcilik ekosisteminden de teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak besleniyoruz.

Genç girişimcilere, hedef belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için azimle ilerlemek gibi önemli roller düşüyor. Sunulan imkanlar ancak doğru kullanıldığında bir değere dönüşebilir. Dijital dönemde hiçbir kurum kendi başına başarılı olamaz.”

İş Bankası ekosistemiyle çalışma imkanı

Aynı anda 30 kişinin yararlanabileceği bir çalışma alanı bulunan Workup İş Kule, sınırsız ve yüksek hızda internet, kafe alanı, kişisel dolap, özel sunum ve toplantı odası gibi girişimcilerin ihtiyaç duyacağı imkanları sağlıyor.

2 milyar dolar sürdürülebilir tahvil ihracı

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilir tahvil ihracı için genel müdürlüğe yetki verildiğini bildirdi. İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 2 milyar dolara kadar yeşil ve sürdürülebilir tahvil ve finansman bonosu türünden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyuruldu.