İş ve inşaat makineleri sektörü, kapasite artışıyla talebe yetişmeye çalışıyor

Akgün, “Türk iş ve inşaat makinaları sektörü olarak 2022 yılında yurt içi yurt dışı yoğun talepleri karşılamak için canla başla çalıştık. Her geçen gün büyüyen taleple karşı karşıyayız. Üretim kapasitemizi, mesaimizi artırarak taleplere yetişmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yüksek mühendislik kabiliyeti ile ürettikleri üstün kaliteli makinalarla Türkiye’nin küresel rekabette önemli bir oyuncu haline geldiğini aktaran Akgün, “Türkiye pazarı adetsel olarak 2021 yılı verilerine göre, Avrupa’da beşinci sırada ve büyüme oranıyla son on yıldır ortalama en hızlı büyüyen üçüncü ülke. Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarları başta olmak üzere toplamda 133 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

Akgün; “Dünya iş makinaları sektörünün ihracat ve ithalat hacmi toplamı, 2021 yılı verilerine göre 288,6 milyar dolar. Biz 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde yani dokuz aylık süreçte 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 10,1 yükseldi. İthalat tarafına baktığımızda ise 2022 yılının aynı döneminde 1,2 milyar dolarlık ithalat yaptık” diye konuştu.