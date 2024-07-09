İşbaşı Eğitimi’ne katılan gençlere 850 lira cep harçlığı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları” temalı işbirliği protokolü imzalandı.
Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. İşbirliği protokolünü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş imzaladı.
Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imzalanan işbirliği sayesinde mesleki ve teknik eğitim alanında daha etkili, verimli ve sağlıklı uygulamaların geliştirileceğine inandıklarını, bu kapsamda kurdukları çalışma komisyonu tarafından ilk etapta yedi meslek alanı belirlendiğini, bu alanlarda eşleştirme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Daha kolay iş bulacaklar
Eşleştirmeleri esas alarak, meslek liselerini tamamlayan ve İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlere asgari ücretten yüzde 30 daha fazla tutarda cep harçlığı verdiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti: “Meslek lisesi mezunlarımız, eğer mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılım sağlarlarsa, alacakları cep harçlığının günlük tutarı, 654 liradan, 850 liraya yükselmektedir.
Bu uygulama, mezunlarımızın kendi alanlarında iş hayatına katılmaları ve daha kolay iş bulabilmeleri noktasında önemli bir destektir” dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazırlanan meslek ve teknik eğitim politika belgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu hafta yayınlanacağını söyledi. Belgede, sahadan toplanan taleplere cevap verecek düzenlemelerin yer aldığını ifade eden Tekin, “Mottomuz, herkesin bir mesleği olması, herkesin bir mesleği olsun istiyoruz. Buradan hareketle de bütün ortaokullarımızda zanaat atölyeleri kurulmasından başlayıp, pansiyonlu çırakların kalabildiği okullara kadar bir dizi sahadan gelen talebi hayata geçirecek adım atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.