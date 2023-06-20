İşçi kesiminden 'enflasyon' uyarısı

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısının ardından yaptığı açıklamada tutarın uzlaşı ile belirlendiğini ifade etti. Açıklamanın ardından soru alınmadı. Türkiye'de 6 milyonun üzerinde çalışanın asgari ücretle istihdam ediliyor. Enflasyonun uygulanan para ve maliye politikası nedeniyle 2021 yılında keskin şekilde yükselişe geçmesinin ardından asgari ücrete Temmuz ayında ara zamlar yapılmaya başlandı.

Geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine sıçrayan resmi enflasyon gerilemeye rağmen Mayıs itibarıyla yüzde 40 seviyesinde seyrederken özel ölçümler daha yüksek artış oranları tespit ediyorlar.

Türk-İş'in ölçümlerine göre gıda enflasyonu Mayıs'ta yüzde 72, İTO'nun ölçümlerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları ise yüzde 56 arttı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada "İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz da alım gücümüzü koruruz. Asgari ücret artırılıp enflasyon belirli bir noktaya getirilmezse zammın bir anlamı kalmıyor. Fiyatlardaki artışın düşürülmesi temennimiz" dedi.

Asgari ücretteki altı aylık artış yüzde 34 olurken, yıllık artış yüzde 107 olarak gerçekleşti.