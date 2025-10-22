İşçilerin maaşı 121 bin TL'yi geçti

Hong Kong Geçici Mali Hizmetler ve Hazine Sekreteri Joseph Chan Ho-lim, üretim sektöründeki çalışanların 2025’in ikinci çeyreğinde aylık medyan gelirlerinin 20 bin Hong Kong dolarından (108 bin 40 TL) 22 bin 500 Hong Kong dolarına (121 bin 545 TL) yükseldiğini açıkladı. Bu, bir yıl öncesine göre yüzde 12,5’lik artış anlamına geliyor.

Chan, ikinci çeyrekte maaş artışında öne çıkan diğer sektörlerin ulaşım, haberleşme ve posta hizmetleri (yüzde 7,3) ile finans ve sigorta (yüzde 5,3) olduğunu belirtti. Finans sektöründe çalışanların geliri 40 bin Hong Kong doları (216 bin 81 TL), ulaşım ve iletişim sektörlerinde ise 22 bin Hong Kong doları (118 bin 844 TL) olarak kaydedildi.

Chan, yabancı ev hizmetçileri hariç şehirde çalışanların aylık gelirinin 22 bin 300 Hong Kong doları (120 bin 465 TL) olduğunu, bu rakamın yıllık bazda yüzde 5,2 arttığını açıkladı. Hane gelirinin ortalaması ise 30 bin Hong Kong doları (162 bin 60 TL) seviyesinde gerçekleşti.

Artış gösteren diğer sektörler arasında inşaat, dış ticaret, gayrimenkul, konaklama ve kamu hizmetleri yer aldı.