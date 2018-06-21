İŞKUR'un hedefi 1 milyon 250 bin istihdam

21 Haziran 2018

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) işsizlikle ilgili her rakam açıkladığında, işsizlik rakamlarının düştüğünü, istihdam oranlarının da arttığının görüldüğünü söyledi.

Türkiye'de 28,5 milyona varan bir istihdam olduğunu ve iş gücüne katılım oranlarının da 32 milyonlara dayandığını vurgulayan Uzunkaya, "Bu yönüyle baktığımız zaman Türkiye son 15 yılda dünyanın hiçbir ülkesiyle mukayese edilmeyecek düzeyde işsizlikle mücadelede ve istihdamı artırmada büyük bir başarıyı ortaya koydu." dedi.

Kadınların iş gücüne katılmalarının önemine işaret eden Uzunkaya, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının son 10 yılda 10,4 puan arttığını, bunun dünyada eşi benzeri görülmeyen bir başarının öncüsü olduğunu dile getirdi.

Uzunkaya, gençlerin iş gücüne katılım oranlarının yüzde 7 olduğunu belirterek, "10 yılda 7,5 milyonluk bir istihdam gerçekleştirdik. Bu istihdamın 3,5 milyonu kadın. Bu çok önemli bir başarı. Bu başarı milletçe, devletin tüm kademesiyle meslek kuruluşlarımızla bir seferberliğin neticesidir. Tüm dünyanın gıptayla izlediği bir Türkiye başarısı var. " diye konuştu.

"Daha büyük bir istihdam kararlılığı içindeyiz"

Uzunkaya, geçen yıl istihdam seferberliğinin başlatıldığını anımsatarak, 1,5 milyon hedef konulduğunu ve bu hedefe ulaşıldığını vurguladı.

Bu yıl ki hedeflerinin çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl aralık ayında tüm çevrelere, paydaşlara 2017'deki başarıları nedeniyle teşekkürlerini, şükranlarını ve ödüllerini takdim ederken 2018'e dair bu milletin büyük hedeflerini ortaya koydu. O hedef de artı 2 istihdamdı. Yani daha büyük bir istihdam kararlılığı içindeyiz. İŞKUR olarak biz 1 milyon 250 bin kişilik bir istihdam hedefini genel müdürlük olarak tüm illerimize paylaştırdık. Ama rastgele bir paylaştırma değil. Bunun içinde kadın, genç, uzun süre işsizin, üniversite mezunu, engelli gibi her bir gruba dair hedeflerimizi net bir şekilde illerimize bölüştürdük. Bu hedeflere ulaşmak için iş gücü piyasasının beklediği nitelikli elemanı yetiştirmek adına da programlarımızı çeşitlendirdik."

"Vasıflı, nitelikli elaman bulamıyoruz' serzenişleri var"

İŞKUR olarak dünyanın en büyük iş gücü piyasası araştırmalarını yaptıklarını anlatan Uzunkaya, yüz yüze 90 bin iş yeriyle Türkiye çapında araştırmalar yaptıklarını, sadece o yılın değil bir sonraki yılların da beklentilerini tespit ettiklerini söyledi.

İş gücü piyasasında bir tarafta iş arayan diğer tarafta da işçi arayan bir kesimin olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Bizim iş verenle yaptığımız görüşmelerde bu sorunun doğruluğu ortada. İş gücü piyasasında bir tarafta iş arayanlar, diğer tarafta da işçi arayan bir kesim var. 'Bunca yatırım yaptık. Vasıflı, nitelikli elaman bulamıyoruz. Nitelikten de vazgeçtik elman bulamıyoruz diye serzenişlere şahit oluyoruz. Bunun gerekçelerini de araştırmak lazım. Kardeşlerimiz 'İşte bize verilen ücret ne ki çalışalım'. noktasından bakıyor. Biz de bu arkadaşlarımıza açıkça söylüyoruz. Biz bir taraftan aldığımız maaşın yetersizliğinden dem vururken bazen niteliklerimizin yetersizliği nedeniyle iş verenlerimiz mevcut alınan maaşların bile karşılığını veremediğinden yakınabiliyor. O zaman asıl üzerinde durulması gereken iş, öncelikle işimizi, mesleğimizi, çalıştığımız işe dair nitelikleri kazanmak, iş yeri için aranan ve kaybedilmemesi gereken bir eleman olmak. Bizim niteliklerimiz iş yerine katacağımız değerler arttıkça elbetteki ücretlerimiz de artacaktır."

Kaynak: AA