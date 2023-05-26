İsmail Acı: Nakit parası olmayan ticaret yapamaz hale geldi

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, ATO 8. Olağan Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 2020 yılından bu yana pandemi, Rusya- Ukrayna Savaşı, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem ve ardından yaşanan sel felaketlerinin üretim ve işgücü kayıplarıyla ekonomiye büyük zarar verdiğini ve seçim sürecinin de piyasalarda durgunluğa yol açtığını bildirdi.

Sokaktaki vatandaştan iş dünyası temsilcilerine kadar herkesin seçimden sonra ekonominin nasıl şekilleneceğini merak ettiğine değinen Acı, bu kaygının ticareti de önemli oranda sekteye uğrattığına vurgu yaptı. İsmail Acı, krediye erişimin zorlaştığını, birçok bankanın kredi vermeyi durdurduğunu, piyasalarda çek- senetle ticaret devrinin kapandığını, nakit parası olmayanların ticaret yapamaz duruma geldiğine dikkat çekti.

En çok korkulan baskılanan döviz kurunun yükselmesi

Seçimden sonra ekonominin nasıl şekilleneceği konusunda kaygılar olduğunu söyleyen İsmail Acı, ekonomi politikalarının ne yönde olacağı, faizlerin durumu, dışarıdan kaynağın gelip gelmeyeceği gibi soruların iş dünyasının merakla beklediğini belirtti.

İsmail Acı, en çok korkulan konunun ise bugüne dek baskılanan döviz kurlarının yükselmesi olduğunu söyleyerek Türk Lirası’nın değer kaybına ve enflasyona da dikkat çekti: “Türk Lirası'nın değer kaybı yaşayacağına ilişkin kaygılar yüzünden ticarette güven kaybı yaşanıyor. Yıllardır ekonomideki en önemli mesele olan enflasyonun tek haneleri görmesini diliyoruz.

Zira bu gerçekleşirse piyasalar canlanacaktır ve bu durum üretim artışını beraberinde getirecektir. Üretim artışı da istihdam yaratacaktır. Bu yüzden seçimden sonraki öncelikli beklentimiz enflasyon, istihdam, ihracat ve yatırım gibi temel makroekonomik göstergelerin iyileşmesidir.