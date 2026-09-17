İspanya Süper Kupası 2027’de İstanbul’da: Real Madrid ve Barcelona Türkiye’ye geliyor

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Dünya futbolunun önde gelen dört İspanyol kulübünü İstanbul’da buluşturacak organizasyonun ayrıntıları belli oldu. 2027 İspanya Süper Kupası’nın tanıtım toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katıldı.

İspanya Süper Kupası İstanbul’da ne zaman oynanacak?

İstanbul, 2027 İspanya Süper Kupası’na 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Turnuvada Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad sahaya çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, organizasyonla İstanbul’a binlerce yabancı sporseverin gelmesini beklediklerini belirterek, karşılaşmalar sayesinde İstanbul ve Türkiye’nin ekranları başındaki yüz milyonlarca kişiye gösterileceğini söyledi.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad

İspanya Süper Kupası’nın İstanbul ayağında dört kulüp mücadele edecek: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad.

Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlara ev sahipliği yapan kulüplerin başkanları da tanıtım toplantısına katıldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek toplantıyı salondan takip etti.

405 milyonun üzerinde video görüntülenmesine ulaşıyor

Bakan Ersoy, organizasyonun küresel erişimine ilişkin rakamları da paylaştı.

Verilen bilgilere göre İspanya Süper Kupası dünya genelinde 405 milyonun üzerinde video görüntülenmesine ve sosyal medya platformlarında 312 milyonun üzerinde gösterime ulaşıyor.

Turnuvaya katılan kulüplerin toplam küresel taraftar erişimi ise 700 milyonu aşıyor. Organizasyon dünyanın hemen hemen her ülkesinde yayın erişimine sahip.

İstanbul ilk 7 ayda 10,5 milyon ziyaretçi ağırladı

Ersoy, İstanbul’un büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu belirterek turizm verilerini de açıkladı.

İstanbul, 2026’nın ilk 7 ayında 10,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Kentte 134 binden fazla oda ve 275 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyor.

Ersoy ayrıca Michelin seçkisinde İstanbul’dan 86 restoran bulunduğunu, Mastercard Ekonomi Enstitüsü Seyahat Trendleri 2025 Raporu’nda ise İstanbul’un dünyanın 1 numaralı gastronomi şehri olarak gösterildiğini söyledi.

İstanbul’un spor organizasyonları takvimi genişliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İspanya Süper Kupası’nın yanı sıra Formula 1, UEFA Konferans Ligi Finali ve 4. Avrupa Oyunları’na da İstanbul’un ev sahipliği yapacağını belirtti.

Ersoy, bu organizasyonların İstanbul’a binlerce sporcu ve sporsever getireceğini ifade etti.