Isparta gül hasadına hazırlanıyor: Bu sene beklentiler yüksek

Isparta'da gül hasadı için hazırlıklar başlarken bu yıl yaklaşık 13 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Yağışlı ve nemli hava verimi doğrudan etkilerken Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, "Nisan ayı sonu itibarıyla Keçiborlu, Ardıçlı'da hasat sezonumuz başlar. Rakıma göre Haziran'ın 15'ine, 20'sine kadar devam eder" dedi.

Güzel havada verim farkı yüzde 100'e çıkıyor

Havaların yağışlı gittiği dönemde bir dönümden alınan gülün 200-300 kilodan fazla olduğuna değinen Selçuk, şöyle konuştu:

"4 tondan 1 kilogram gül yağı çıkar ama havalar verimli gittiğinde yüzde 100 verim farkı olur. Bu yıl da 13 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Güller sabah 5'ten, 12'ye kadar toplanıyor. 12'den sonra toplandığında o gülden verim alınamıyor. Daha sonra güller fabrikalara gidip kazanlarda üretime alınıyor konkret, gül suyu ve gül yağı çıkıyor. Sabunundan losyonuna, şampuandan reçeline kadar hepsi ilimizde üretiliyor. Ürettiğimiz ürünler Türkiye ve dünya piyasasında alıcı buluyor. Özellikle yurt dışında, parfüm sanayiinde kullanılıyor."