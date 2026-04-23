Akdeniz’e dev yatırım hamlesi! Savunma ve yüksek teknoloji üretimine teşvik yağacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Akdeniz Bölgesi’ndeki illerde hayata geçirilecek yatırımlar için kapsamlı destekler devreye alınıyor. Program çerçevesinde altın rafinerisi kurulumu, savunma sanayine yönelik parça üretimi ile havacılık ve uzay sanayisine yönelik yatırımlar öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Hedef odaklı ve seçici destek modeli

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, yatırımcı beklentilerini karşılayacak şekilde hedef odaklı ve seçici bir yapıda hazırlandı. Program kapsamında Akdeniz Bölgesi’ndeki 8 ilin sahip olduğu coğrafi avantajların değerlendirilmesi, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması ve bölgede henüz gelişmemiş ancak potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Aynı zamanda yerel istihdamın artırılması hedeflenirken, yatırım büyüklüğüne göre vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı katkısı, yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyeti gibi çeşitli teşvikler sunulacak.

Yatırımlara 301 milyon liraya kadar destek

Program kapsamında yapılacak yatırımlar için 301 milyon liraya kadar nakdi destek sağlanması planlanıyor. Ayrıca yatırım tutarının yüzde 50’sine kadar vergi indirimi uygulanması öngörülüyor. Bu desteklerle birlikte Akdeniz Bölgesi genelinde farklı sektörlerde üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Adana ve Antalya’da üretim ve turizm öne çıkıyor

Sanayi ve üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik destekler kapsamında Adana’da nişasta bazlı kimyasal türevler ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimi, su ürünleri işleme tesisleri ile tarımsal atıklardan değerli ürün elde edilmesi projeleri desteklenecek.

"Turizm Cenneti" Antalya’da ise tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli üretim, örtü altı ve dikey tarım teknolojileri, simgesel mimari yatırımlar ile spor ve sağlık turizmine yönelik projeler ön plana çıkacak.

Burdur ve Hatay’da katma değerli üretim hedefi

Burdur’da ağaç ve orman ürünlerinden katma değerli üretim, yüksek genetik kapasiteye sahip büyükbaş hayvancılık, mermer atıklarının değerlendirilmesi ve süt ürünleri üretimi desteklenecek.

"Medeniyetler Şehri" Hatay’da ise ayakkabı ve mobilya yan sanayisi, ileri metal üretimi ve su ürünleri işleme alanlarında yatırımlar teşvik edilecek.

Kahramanmaraş ve Mersin’de sanayi yatırımları hızlanacak

Kahramanmaraş’ta altın rafinerisi kurulumu, su ürünleri işleme tesisleri, havacılık ve uzay sanayine yönelik üretim ile teknik tekstil alanındaki yatırımlar öncelikli olacak.

Mersin’de ise bakliyat işleme, savunma sanayine yönelik metal ve yapısal parça üretimi, tarımsal atıkların değerlendirilmesi ve akıllı sera sistemleri yatırımları desteklenecek.

Osmaniye’de demir-çelik ve sera yatırımları öne çıkıyor

Osmaniye’de entegre sera yatırımları, çelik tabanlı yüksek katma değerli üretim, demir-çelik geri dönüşüm tesisleri ve tarımsal atıklardan üretim projeleri desteklenecek.

Program kapsamında belirlenen sektörlere sağlanacak teşviklerin, Akdeniz Bölgesi’ndeki illerde ekonomik büyümeyi hızlandırması, istihdamı artırması ve yüksek katma değerli üretimi yaygınlaştırması hedefleniyor.