İşsizliğin rekor seviyeye çıktığı Avrupa ülkesinde kurye olmak için sıraya girdiler

Finlandiya kamu yayıncısı Yle’nin araştırması, ülkede artan işsizlik ve göçmenlerin iş bulmakta yaşadığı zorlukların, Wolt kurye sistemi etrafında gri bir ekonomi yarattığını gözler önüne serdi. Habere göre, resmi olarak kurye hesabı alamayan binlerce kişi, başkalarına ait Wolt hesaplarını kiralayarak çok düşük ücretlerle yemek dağıtımı yapıyor.

Hesap kuyruğu ve kiralama sistemi

Finlandiya’da yaklaşık 20 bin kişinin Wolt kurye hesabı almak için bekleme listesinde olduğu belirtiliyor. Bu durum, başkasına ait hesapların kiralandığı gayriresmî bir pazarın oluşmasına yol açtı. Yle’ye konuşan 18 kurye, Wolt’ta çalışabilmek için hesap sahiplerine aylık 450 ile 900 Euro arasında “kira” ödediklerini anlattı. Bazı kuryeler sabit ücret verirken, bazıları günlük kazançlarının üçte birine kadarını hesap sahibine bırakıyor.

Saatlik kazanç birkaç Euro'ya düşüyor

Kuryeler, bu kesintiler sonrası saatlik kazançlarının çoğu zaman sadece birkaç Euro'ya düştüğünü söylüyor. Özellikle otomobille yapılan teslimatlarda yakıt, bakım ve sigorta gibi masraflar kazancı daha da azaltıyor. Yle’ye konuşan kuryelerin tamamı Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Nepal kökenli. Çoğu Finlandiya’ya eğitim için geldiğini ya da eşinin yanında bulunduğunu ifade etti.

“Bu işi sadece göçmenler yapıyor”

Kuryelerden biri, Finlandiya’daki konumlarını şu sözlerle özetledi: “Bu işi sadece göçmenler yapıyor. Çünkü bu iş gerçekten çok kötü.”

Aynı kişi, temizlik sektöründe bile Finlilerin çalıştığını ancak kurye işinde neredeyse hiç yer almadıklarını söyledi.

Wolt: Taşeron çalışmaya izin var

Wolt, kuryeleri bağımsız yüklenici olarak gördüğünü ve yerine başkasını çalıştırmanın kurallara aykırı olmadığını belirtiyor. Şirket, vergi kaçakçılığını kabul etmediğini, şüpheli durumlarda yetkililerle iş birliği yaptığını savunuyor. Ancak Wolt, hesabı kiralayan kişilerle doğrudan sözleşmesi olmadığını, yasal sorumluluğun hesap sahibine ait olduğunu vurguluyor.