İşsizlik 16 aydır tek hanelerde: Bakan Işıkhan, Ağustos ayı işgücü verilerini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün açıklanan ağustos ayı işgücü verilerini değerlendirdi. X hesabından yaptığı açıklamada Işıkhan, işsizliğin son 16 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğine dikkat çekerek, istihdamdaki olumlu görünümün Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde sürdüğünü belirtti.

Işıkhan, TÜİK'in Ağustos ayı işgücü istatistiklerine atıfta bulunarak, "Ağustos ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azaldı. Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı 78 bin artarak 32 milyon 776 bin kişiye ulaştı ve istihdam oranı 0,1 puan artışla yüzde 49,7 oldu." dedi.

"İstihdam destekleyici çalışmalara devam edeceğiz"

İşsizlikle mücadelede kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, istihdamı artırmaya yönelik destekleyici politikaların sürdürüleceğini belirtti. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yürütülen ekonomik politikaların işgücü piyasası üzerindeki olumlu etkilerinin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, “Bu politikalar sayesinde işsizliği azaltırken, istihdamı daha da artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Ağustos ayı verilerine göre işgücüne katılım oranı ise yüzde 54,3 seviyesinde gerçekleşirken, işsizlik oranının son 16 aydır tek hanelerde seyretmesi istihdam piyasasındaki iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Bakan Işıkhan, bu gelişmelerin ülkenin orta ve uzun vadeli ekonomik hedefleriyle uyumlu olduğunun altını çizdi.