İşsizlik Sigortası Fonu 153 milyar TL ile rekor kırdı

İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ödemesi ve nakdi ücret desteğiyle işçi ve işverenlerin yararlandığı fondan, son 21 yılda 17 milyon 893 bin kişiye toplam 116 milyar lira ödeme yapıldı.

Kovid-19 salgını sürecinde iki yılda 131 milyar liradan 90 milyar liranın altına kadar inen fonun, gelir-gider dengesi 2020’de eksi 28,3 milyar lira, 2021’de ise eksi 12,4 milyar lira olmuştu. Salgının etkisinin azalmasıylabirlikte fonun büyüklüğü, 2022 sonunda 124 milyar liraya ulaştı.