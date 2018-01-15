"İşsizlikte tek hane zor"

15 Ocak 2018

Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 oldu. Aynı dönemde işsiz sayısı da 3 milyon 274 bin kişiye geriledi.

İstihdam verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer, yılbaşından bu yana 807 bin kişilik yeni istihdam artışı ve işsiz sayısında 432 bin kişilik azalma gerçekleştiğini söyledi.

Sözer, "Her ne kadar yıl geneli için yüzde 7 civarı bir büyümeye ve yüklü teşviklere kıyasla istihdamdaki iyileşmenin sınırlı kalması dikkati çekse de istihdam piyasasındaki toparlanmanın korunacağını öngörüyoruz. Yüksek enflasyon ve artan küresel borçlanma maliyetlerinin 2018'de iç talebi baskılaması beklendiğinden işsizlik oranında geride kalan döneme göre önümüzdeki dönemde daha sınırlı bir iyileşme görebiliriz. Tek haneli işsizlik oranlarına ulaşmak uzun bir zaman alabilir. 2017 genelinde yüzde 11 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranının, 2018'de yüzde 10,7'ye gerileyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

İş Portföy Bölüm Yönetmeni Hande Şekerci ise, işsiz sayısında son bir yılda 360 bin kişilik azalış görüldüğünü, burada uzun süredir yaşanan artışın yerini son 3 aydır düşüşe bırakmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA