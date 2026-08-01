İstanbul Havalimanı'nda kapasite artacak! 4'üncü ana pistte geri sayım başladı

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İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğini rahatlatacak önemli bir proje daha tamamlanma aşamasına geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4'üncü ana pistte çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, yeni pistin devreye girmesiyle birlikte operasyonel kapasitenin artacağını, taksi sürelerinin azalacağını ve havalimanının gelecekteki büyümesine önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

4'üncü ana pistte çalışmalar tamamlanma aşamasında

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısının güçlendirilmeye devam ettiğini belirtti.

Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yeni pistte çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Uraloğlu, geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Pistin, teknik testlerin ardından yılın son çeyreğinde hizmete alınması planlanıyor.

Hava trafiği daha verimli yönetilecek

Yeni pistin devreye alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nın operasyonel esnekliğinin artacağını belirten Uraloğlu, özellikle taksi sürelerinin kısalacağını ve hava trafiğinin daha verimli yönetileceğini ifade etti.

Bakan, uygun hava koşullarında doğu yönlü kalkışların yeni pist üzerinden gerçekleştirileceğini de açıkladı.

Dörtlü pist işletmeciliği için kritik adım

Uraloğlu, yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını, aynı zamanda gelecekte uygulanması planlanan dörtlü bağımsız pist işletmeciliği hedefi açısından da kritik önem taşıdığını vurguladı.

Doğu-batı eksenli yeni pistin yan rüzgar koşullarında operasyon güvenliğini artıracağını belirten Bakan, hangar alanlarına yakın konumu sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülebileceğini söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi daha da güçlenecek

Hâlihazırda 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet veren İstanbul Havalimanı'nın, yeni pistin devreye girmesiyle birlikte hem yoğun uçuş trafiğini daha rahat yönetmesi hem de uluslararası havacılıkta rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Yeni altyapının, gelecekte artması beklenen yolcu ve uçuş talebine önemli katkı sağlaması bekleniyor.