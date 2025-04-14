İstanbul, Kocaeli, İzmir... 15 il, 1 milyar dolar barajını aştı! İhracatta ilk çeyrek verileri: İşte rakamlar

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin ihracat performansına dair dikkat çekici veriler paylaştı. Bakanlık açıklamasına göre, Ocak-Mart döneminde toplam 15 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Aynı dönemde 37 il ihracatını geçen yıla kıyasla artırdı.

Yılın ilk üç ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il, 4 milyar 884 milyon dolarla İstanbul oldu. İstanbul’u 3 milyar dolarla Kocaeli, 2 milyar 202 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 752 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 173 milyon dolarla Ankara izledi. Bu beş il, Türkiye'nin dış ticaret hacmine en büyük katkıyı sağlayan şehirler olarak öne çıktı.

Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracat artışında da önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul, 264 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. Onu 226 milyon dolarla Ankara, 109 milyon dolarla Kocaeli, 94 milyon dolarla Hatay ve 89 milyon dolarla Bursa takip etti. Bu artışlar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ihracat potansiyelinin güçlendiğine işaret etti.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, “Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz” ifadelerine yer verildi.