İstanbul sıfır atığın başkenti olacak
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 2022 yılında alınan karar ile 30 Mart ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ilan edildi. Bu yıl ilk kez haziran ayının ilk haftasında İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında festival düzenlenecek.
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türkiye’nin sıfır atık alanında küresel ölçekte öncü bir rol üstlendiğini belirterek İstanbul’un uluslararası bir sıfır atık merkezi haline gelmesi için yeni adımlar attıklarını açıkladı. Ağırbaş, “Bu yıl ilk kez haziran ayının ilk haftasında İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm kamu kurumlarımız, özel sektörün de paydaş olarak yer alacağı bir organizasyon planlıyoruz. Hafta kapsamında gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Haziranda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu kapsamında ‘İstanbul Deklarasyonu’nu 150 ülkenin imzasıyla ilan edeceğiz. İstanbul Sıfır Atık Haftası’nı da tıpkı 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü gibi Birleşmiş Milletler’in takvimine ekleyeceğiz. Hedefimiz İstanbul’u sıfır atığın merkezi yapmak” dedi. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Samed Ağırbaş, Türkiye’nin sıfır atık alanında yürüttüğü çalışmaların hem ulusal hem de küresel ölçekte yeni bir aşamaya geçtiğini anlattı. Ağırbaş, 30 Mart’ın Birleşmiş Milletler kararıyla “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesinin, Türkiye’nin çevre politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı. Bu kararın, Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirildiğini hatırlatan Ağırbaş, Türkiye’nin bu alandaki deneyimini küresel ölçekte paylaşmaya devam ettiğini ifade etti.
Köy köy geziyorlar
Türkiye’nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesinin liderler bölümü İstanbul’da, genel program ise 9–20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Vakıf olarak proaktif bir hareket tarzı izlediklerini anlatan Ağırbaş, “COP31 herkesin COP’u olmalı” diyerek, “81 ili kapsayan bu organizasyonlar ile köyden kente vatandaşların görüşlerini doğrudan sürece yansıtma amacındayız. Bu çalıştaylar ve istişare toplantıları kapsamında köy köy gezmeye başladım. Böylelikle toplumun her noktasından fikirleri sahadan alarak COP’a taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Kampanya başlatacak
İklim değişikliğine bağlı olarak 132 milyon insanın daha yoksullaşma riski olduğuna işaret eden Ağırbaş, “Açlık ve susuzluk nedeniyle her yıl yaklaşık 8 milyon insanın hayatını kaybettiği gerçeği ile yaşıyoruz. İsrafın azaltılması zorunlu hale gelmiş durumda. Verilere göre israfın yüzde 70’i büyükşehirlerde gerçekleşiyor. Bu konuya özel olarak dikkat çekmeye odaklanacak gıda israfını konu alan bir kampanya başlatacağız” dedi. Sıfır Atık Vakfı’nın çalışmalarını veri temelli bir yaklaşımla yürüttüğünü de belirten Ağırbaş, Türkiye İstatistik Kurumu ile iş birliği içinde Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi kurulduğunu açıkladı. Ağırbaş, “Akademisyenlerden oluşan kurduğumuz ekip, veriye dayalı projeksiyonlar ile çalışıyor. Derin bir data havuzu oluşturuyoruz” diyerek bu sayede politika ve projelerin bilimsel verilerle destekleneceğini söyledi.
Enstitü kuracak
Vakfın eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarına da değinen Ağırbaş, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sayesinde sıfır atık yaklaşımının müfredata girdiğini belirtti. Vakıf bünyesinde her gün ortalama 200–250 öğrenciye sıfır atık eğitimi verildiğini söyleyen Ağırbaş, çocuklar ve kadınlara yönelik projelerin öncelikli alanlar arasında yer aldığını kaydetti.
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde dünyada ilk olacak “Sıfır Atık Enstitüsü” kuracaklarını da anlatan Samed Ağırbaş, “Sıfır atık yüksek lisans ve sıfır atık doktoralı öğrenciler yetişecek bu enstitüde Binasını da sıfır atık yaklaşımına uygun olarak biz yapıyoruz. Bu eğitimi alacak, yetişecek gençlerin çevre ve sıfır atık konularında dünyanın öncüleri olmasını hedefliyoruz. Onları yetiştirecek akademisyenler de alanında dünyanın en iyileri olacak. Birleşmiş Milletler’de de iş imkanı olacak şekilde nitelikli bir eğitim alacaklar. Kamuda ve özel sektörde istihdam edilebilecekler. Dünyada Sıfır Atık Enstitüsü yok, ilk defa Sıfır Atık Vakfı, İTÜ ve BM iş birliğinde kurulmuş olacak” diye konuştu.
Girişim sermayesi fonu kurmak istiyor
“Sıfır Atık Vakfı bünyesinde bir Girişim Sermayesi Fonu kur-mayı planlıyoruz” diyen Samed Ağırbaş, “Çevresel dönüşümün yalnızca bireysel çabalarla değil, çok paydaşlı ve kolektif bir anlayışla mümkün olacağını biliyoruz. Vakıf olarak topyekûn bir kültürel dönüşüme öncülük edecek şekilde hareket ediyoruz. Eğer biz çevre odaklı girişimlerin önünü açmazsak, bu alandaki girişimler yeterince hızlı büyüy-emeyecek ve piyasada, kamuda, özel sektörde hak ettiği yeri bulamayacak” açıklamasını yaptı.
Verilerle Sıfır Atık Vakfı
* 205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi hayata geçirildi.
* 74,5 milyon ton atık geri dönüştürüldü; bunun 32,5 milyon tonu kâğıt-karton, 9,1 milyon tonu plastik, 3,1 milyon tonu cam, 6,4 milyon tonu metal, 23,4 milyon tonu organik ve diğer atıklardan oluştu.
* Geri dönüşümle ekonomiye 256 milyar TL katkı sağlandı. Bu kaynak; 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturasına, 10 şehir hastanesine veya 500’den fazla okul inşasına eş değer.
* 1,71 trilyon litre su tasarrufu, İstanbul’un 7 yıllık tüketimine eş değer kazanım sağladı.
* 54,6 milyar litre petrol tasarrufu, Türkiye’deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimine eş değer.
* 227,3 milyar kWh enerji tasarrufu, 40 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor.
* 552,7 milyon ağacın kesilmesi önlendi; bu miktar Amazon Ormanları’nda 10 bin km²’lik bir alanı ifade ediyor.
* 150 milyon ton karbondioksit salımı önlendi; bu da 30 milyon aracın yıllık salımına denk.
* 284 milyon m³ atık depolama alanı tasarruf edildi; yaklaşık 40 bin futbol sahası büyüklüğünde.