İstanbul’da 16 bin 300 'dolar milyoneri' var

Emre ERGÜL

16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da 16 bin 300 dolar milyoneri yaşadığını biliyor muydunuz? Danışmanlık şirketi Henley & Partners, dolar milyonerlerinin yaşadığı kentlerin listelendiği “Dünyanın En Zengin Kentleri 2023” raporunu açıkladı. Rapora göre, dolar milyonerlerinin yaşamak için 1 numaralı tercihi ABD’nin New York kenti…

Kentte tam 340 bin dolar milyoneri yaşıyor ki bu rakam, kent nüfusunun yüzde 4’ü anlamına geliyor. Dolar milyonerlerinin ikinci tercihi Japonya’nın başkenti Tokyo… Üçüncü kent yine ABD’den: San Fransisko… Top10’un en dikkat çeken kenti ise Sidney… 10’uncu sıraya yükselen Sidney ve 17’nci sıraya çıkan Melbourne, binlerce dolar milyonerlerinin bu yıl Avustralya’ya göç ettiğinin kanıtı…

Henley & Partners’a göre, Avustralya’yı cazip kılan 3 nokta bulunuyor: Yüksek yaşanabilirlik oranları, Asya pazarlarına erişim ve ülkede veraset vergisinin bulunmaması… Türkiye’den listede olan tek kent, İstanbul…Megakent, 16 bin 300 dolar milyoneri ile listenin 51’inci sırasında bulunuyor. Raporun bir diğer dikkat çeken noktası ise dolar milyonerlerinin sayısındaki artış ve İstanbul’dan kaçış…

Buna göre, 2010 ile 2020 yılları arasında dünyadaki dolar milyonerlerinin sayısı yüzde 65 arttı. Örneğin geçtiğimiz 10 yıl içinde iki kent, Çin’in Hangzhou kenti ile ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin kentleri, dolar milyonerleri sayılarını katladı. Hangzhou bugün 30 bin 400 zenginiyle listenin 35’incisi… Austin de 30 bin 500 dolar milyoneriyle listenin 34’üncüsü… 21’inci yüzyılın başında ABD ile Japonya’nın milyoner sayısı kafa kafayaydı.

Ancak 2010 itibarıyla Çin, Japonya’yı geçti. Gelişen ekonomilerde dolar milyoner sayısını artıran diğer iki ülke de Hindistan ve Vitnem oldu. Bengaluru kentindeki milyoner sayısı yüzde 88 artış gösterirken; Haydarabad’da bu oran yüzde 78, Ho Chi Minh’t yüzde 82 oldu. Rusya, dolar milyonerlerini elinden kaçıran ülke oldu. Moskova ve St Petersburg’daki dolar milyonerlerinin sayısı yüzde 40 oranında azaldı. Rapor, dolar milyonerlerinin İstanbul’dan da kaçtığını gösteriyor. Listeye göre, 2012 ile 2022 yılları arasında İstanbul’daki dolar milyonerlerinin yüzde 35’i dünyanın başka noktalarına gitti.