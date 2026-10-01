İstanbul'da enflasyon hızlandı: Zirvede eğitim var

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İstanbul'da fiyat artışları eylül ayında hızlandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi eylülde aylık yüzde 2,11 arttı. Aylık enflasyon ağustosta yüzde 1,66 olarak gerçekleşmişti.

Yıllık enflasyonda ise düşüş sürdü. Ağustosta yüzde 34,96 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 33,55'e geriledi.

Eğitim fiyatlarında yüzde 22,59'luk artış

Eylülde fiyatların en fazla yükseldiği grup eğitim oldu. Eğitim harcamalarında aylık artış yüzde 22,59'a ulaştı.

Eğitimi yüzde 4,60 ile ulaştırma, yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,42 ile lokanta ve oteller ve yüzde 2,24 ile haberleşme izledi.

Ev eşyasında fiyatlar yüzde 1,93, eğlence ve kültürde yüzde 1,73, konutta yüzde 1,69, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,91 arttı. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış ise yüzde 0,14 ile sınırlı kaldı.

Alkollü içecekler ve tütün ile sağlık gruplarında eylül ayında fiyat değişimi görülmedi.