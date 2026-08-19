İstanbul'da okul servislerine zam mı geldi? İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu?

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Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde İstanbul'daki okul servis ücretlerine zam yapıldı.

Güncellenen tarifeyle yıllık ücretlere yüzde 10 zam yapılırken yeni tarifede yıllık ücretler kısa mesafelerde yaklaşık 40 bin liraya, uzak güzergâhlarda ise 93 bin liranın üzerine çıktı.

İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, serviste rehber personel bulunması durumunda ise belirlenen ücretlere ayrıca yüzde 35 ilave edileceğini açıkladı.

Sınar, ilerleyen günlerde akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması durumunda servis ücretleri için yeniden zam talebinde bulunabileceklerini aktardı.

Veliler yeni tarifeye tepki gösterirken servisçiler ise mevcut fiyatların maliyetler karşısında düşük kaldığını savunuyor.

Tarifenin üzerinde ücret istenemeyecek

Servis işletmeleri, İstanbul için belirlenen resmi tarifenin dışında velilerden ek ücret talep edemeyecek. Veliler, sözleşme imzalanmadan önceki teklif aşamasında da tarife dışındaki bir bedeli ödemeye zorlanamayacak.

Yıllık veya yarı yıllık olarak hesaplanan servis ücretleri taksitlendirilebilecek. Ödemeler nakit ya da kredi kartıyla yapılabilecek. Kredi kartı kullanan velilerden ücretin tek çekimde alınması şart koşulamayacağı gibi ödemenin tamamının tek seferde nakit yapılması da istenemeyecek.

Yeni servis ücretleri belli oldu

Zamlı tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki güzergâhların yıllık servis ücreti 39 bin 970 liraya çıktı. Mesafesi 1-3 kilometre arasında bulunan güzergâhlarda ise ücret 42 bin 804 lira oldu.

Uzak mesafelerde yıllık servis maliyeti 90 bin lirayı aştı. Buna göre 21-23 kilometre arasındaki güzergâhlar için 90 bin 112 lira, 23-25 kilometre arasındaki mesafeler için ise 93 bin 610 lira ödenecek.

Geçen yılki servis ücretleri ne kadardı?

2025 yılında veliler, 0-1 kilometre arasındaki servisler için yıllık 23 bin 445 lira ödüyordu.

Ücretler 1-3 kilometrede 25 bin 110 lira, 3-5 kilometrede 27 bin 135 lira ve 5-7 kilometrede 28 bin 296 lira olarak uygulanmıştı.