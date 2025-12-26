İstanbul’da taksiye zam geldi mi? İşte talep edilen o miktar...

Yeni yıla kısa süre kala İstanbul’da taksi ücretlerine zam gündeme geldi. Artan maliyetleri gerekçe gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, zam talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Oda Başkanı Eyüp Aksu, yeni yılda birçok kalemde fiyat artışı beklendiğini hatırlatarak taksi tarifeleri için de düzenleme istediklerini söyledi.

Yılbaşından itibaren ulaşım, pasaport, ehliyet, alkol, sigara ile köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde artışlar beklenirken, taksi ücretleri için de zam hazırlıkları başladı. Bu kapsamda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, gelir-gider dengelerinin bozulduğunu belirterek talebini ilgili birimlere iletti.

"En az yüzde 30 bekliyoruz"

Zam başvurusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Eyüp Aksu, şunları söyledi:

"Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Bizim zam talebimiz en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir."

İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar?

Son olarak Eylül 2025'te yapılan ücret güncellemesiyle birlikte; İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira, zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti.

Taksi ücretlerine yüzde 30 zam gelmesi halinde güncel tarifede; taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.