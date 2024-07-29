İstanbul'da toplu taşımaya zam yürürlükte: Aylık öğrenci akbili ne kadar? Taksi indi-bindi kaç TL?

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zamlar bugün itibarıyla yürürlükte. Kentteki elektronik bilet sistemi ile taksilerdeki taksimetreler, yeni tarifeye göre güncellendi. UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükseldi.

Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu?

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

Deniz taşımacılığında Üsküdar-Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseldi.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti kaç TL?

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya çıkmış, personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya yükseldi.

Toplu ulaşım zammına tepki

Toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar, yapılan zamma tepki gösterdi.

Şoför Mesut Olgun, toplu ulaşım olarak otobüs, tramvay, metro ve Marmaray'ı kullandığını söyledi.

Aylık Mavi Kart yerine İstanbulkart'ına bakiye yükleyerek yolculuk yaptığını anlatan Olgun, kentte ulaşımın pahalı olduğunu belirtti.

İşçi Fatih Öztürk, genelde kendi aracıyla seyahat ettiğini, zaman zaman da toplu ulaşım olarak otobüs ve dolmuş kullandığını ifade etti.

Toplu ulaşımın daha ucuz olması gerektiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Çok fazla. İnsanları düşünen yok. Ekonomi diyorlar ama her şeyi ekonomiye bağlamamak lazım. İstanbul'da ulaşım pahalı. Çoluk çocuk aile olarak bir yere gidemiyorsun, bir şey yapamıyorsun."